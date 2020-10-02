Gaziantep'ten eylülde 762 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi

Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, eylül ayında Gaziantep'ten 762 milyon 86 bin dolarlık ihracatın gerçekleştiğini bildirdi.

Kileci, yaptığı yazılı açıklamada, eylül ihracat rakamının Gaziantep için rekor olduğunu bildirdi.

Kentten bu yılın ocak-eylül döneminde 5 milyar 539 milyon 822 bin dolar, eylül ayında ise 762 milyon 86 bin dolarlık ihracat yapıldığını kaydeden Kileci, "Ocak-eylül döneminde, Gaziantep tarihinin en yüksek ihracatının gerçekleştirildiği dönemdir. Gaziantep, ihracatta, sanayide, üretimde ve istihdamda Türkiye'nin parlayan yıldızıdır." ifadelerini kullandı.

Kileci, ihracatta toparlanmanın devam ettiğini, 2020 hedeflerine ulaşmak için var güçleriyle çalışmaya devam ettiğini aktardı.

Gaziantep'in Türkiye'nin en çok ihracat yapan 5'inci ili olmaya devam ettiğini vurgulayan Kileci, şunları kaydetti:

"Hazine ve Maliye Bakanlığımızın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'yla yeni normale yeni bir adım atıyoruz. Programda, ihracata ve istihdama yoğunlaşılacağı, e-ihracatın artırılması yönünde politikalar izleneceği, kaynakların eğitim, Ar-Ge ve yeni OSB yatırım alanlarına kanalize edileceği belirtiliyor. Bu ve daha birçok önemli adım, ihracatımıza yapacağı katkı bakımından bizlere umut verdi."