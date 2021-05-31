Gaziantep'ten, Gazze'ye 5 tam donanımlı ambulans desteği - Son Dakika

GAZİANTEP'in merkez Şahinbey İlçe Belediyesi, İsrail'in saldırılar düzenlediği Gazze'deki siviller için 5 tam donanımlı ambulans bağışı yaptı. Ambulanslar için protokol imzalayan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Gazze'de şu anda 75 bin insan evsiz. Gazze'de çok ciddi hasar ve hastanelerde 2 bin civarında yaralı var" dedi.

Gaziantep'te; Valilik, Şahinbey Belediyesi ve Türk Kızılay iş birliğinde gerçekleştirilen 'Kan Bağışı Kampanyası' 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda başladı. Bu yıl 12'ncisi düzenlenen kampanyada geçen yıllarda 1 günde 17 bin 751 ünite kan toplanarak rekor kırılmıştı. Bu yıl 20 bin ünite kan toplanması hedeflenen kampanya öncesi Şahinbey Belediyesi tarafından Gazze için 5 tam donanımlı ambulans protokol ile Kızılay'a verildi.

Ambulansları teslim alan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, İsrail'in Filistin 'e gerçekleştirdiği saldırılar sonrası özellikle Gazze'de acil sağlık hizmetlerine ihtiyaç olduğunu ifade etti. Gazze'de 75 bin insanın evsiz kaldığını ve 2 bin civarında yaralı bulunduğunu anlatan Kınık, "Mayıs ayının başından itibaren Filistin topraklarında zalimlere duyarsız kalmayan tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Özellikle acil sağlık hizmetleri kapsamında çok ihtiyaç var. Gazze'de neredeyse Marmara Depremi'nin yıktığı kadar bina yıkıldı. Şu anda 75 bin insan evsiz. Şu anda alt yapılar kuruldu, atık su giderleri kuruldu, enerji nakil ihtiyaçları harap olmuş durumda. Sanayi tesisleri, seralar, tarım alanları vuruldu. Çok ciddi hasar var. 2 bin civarında yaralı var hastanelerde. Hastanelerde enerji yok. Filistinli kardeşlerimiz bu anlamda yardımlara muhtaç. Filistin için şu anda 100 milyon liralık bir acil yardım paketi oluşturuldu. Bu yardımları Kudüs , Gazze ve Batı Şeria 'ya ulaştırmaya çalışıyoruz. Bugün de Şahinbey Belediyesi tam donanımlı 5 ambulansını Gazze'ye gönderecek" dedi.'KAN SARFİYATIMIZ ARTTI'Kınık, yaşanan pandemi sürecinde kan sarfiyatının artığını, Covid hastaları için hastanelerde yoğun kan ihtiyacı olduğunu söyledi. Kınık, "Kızılay olarak her gün bizim 8-9 bin ünite kanı toplamamız gerekiyor. Ülkemizde yılda yaklaşık 3 milyon ünite kan topluyoruz. Hepimiz potansiyel olarak bu kana bir gün ihtiyaç duyabiliriz. Özellikle şu dönemde pandemi nedeniyle hastanelerde yatanların kana ihtiyacı var" diye konuştu. Türkiye genelinde kadın kan bağışçı sayısının yüzde 14 seviyelerinde olduğunu ve bu oranın düşük olduğuna dikkat çeken Kınık, "Kan bağış alanlarında Gaziantep'in kadınlarını gördüm. Onlara özellikle bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kadın bağışçı sayımız Türkiye genelinde yüzde 14. Bu oran çok düşük. Kadınları ön saflarda düzenli bağışçı olarak görmek çok kıymetli bizim için" ifadelerini kullandı.'SADECE BUGÜN DEĞİL YIL BOYUNCA DÜZENLİ DESTEK VERİLMELİ'Gaziantep Valisi Davut Gül ise Kızılay'ın Türkiye'nin yüz akı olduğunu söyledi. Kan bağışlarının sürekli ve düzenli olarak yapılması gerektiğini söyleyen Gül, "Kızılay'a sadece bugün değil, yıl boyunca düzenli olarak destek vermek gerekiyor. Kızılay bizim milletimizin yüz akı. Dünyanın her bir tarafında bayrağımızı dalgalandırıyorlar" dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise bu yıl kan bağışında 20 bin üniteyi aşarak yeni bir rekor kırmayı hedeflediklerini ifade etti. Tahmazoğlu, "Pandemi süreciyle geçen yıldan bu yana mücadele ediyoruz. Bundan dolayı kan bağışlarında bir azalma meydana geldi. Bağışçı sayımızı arttırmamız gerekiyor. Biz de yaptığımız kan bağışları ile bağışçı sayımızı artırmak için çalışıyoruz. Bugün kan verme kampanyamızın 12'ncisini düzenliyoruz. Hedefimiz yeni bir rekor kırarak Kızılay'ımızın kan ihtiyacını karşılamak. Son kampanyamızda bir günde toplamda 17 bin 751 ünite kan bağışı toplayarak rekor kırmıştık. Bugün sayıyı 20 binin üzerine çıkararak yeni bir rekor kırmak istiyoruz" diye konuştu.