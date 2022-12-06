Kendisinden 52 yaş küçük kızı kaçırdığı iddia edilen muskacı hocadan olay sözler: 10 yıldır erkek değilim - Son Dakika
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Kendisinden 52 yaş küçük kızı kaçırdığı iddia edilen muskacı hocadan olay sözler: 10 yıldır erkek değilim

06.12.2022 17:25
Kendisinden 52 yaş küçük kızı kaçırdığı iddia edilen muskacı hocadan olay sözler: 10 yıldır erkek değilim

Gaziantep'ten gelerek Müge Anlı İle Tatlı Sert programına başvuran adam, 18 yaşına yeni giren kızının sözde hoca Kahraman tarafından alıkonulduğunu öne sürdü. Evinin her yerinde Kahraman'ın yaptığı muskaların çıktığını söyleyen adam yardım isterken, programa katılan sözde hoca iddiaları yalanlayarak, "Bana iftira atıyorlar. 10 yıldır erkek değilim" dedi. Öte yandan sözde hocanın yazdığı muskanın içinden cips paketi çıktı.

Gaziantep'ten gelip Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan Mehmet Ataş'ın iddiaları programa damga vurdu. 18 yaşına yeni giren kızı Ayşenur Ataş'ın 70 yaşındaki sözde hoca Kahraman tarafından kaçırıldığını iddia eden Ataş, yardım çağrısında bulundu. Ataş, "18 yaşındaki kızım Ayşenur Ataş'ı 70 yaşındaki ihtiyar kaçırdı" dedi.

Kendisinden 52 yaş küçük kızı kaçırdığı iddia edilen muskacı hocadan olay sözler: 10 yıldır erkek değilim

"KIZIMIN ELİNDE GÖRÜNTÜLERİ VARMIŞ"

Programda gözyaşlarına hakim olamayan Mehmet Ataş, "Evimin her yerinde muska çıkıyor. Muska çıkara çıkara usandım. Bir tanesini de buraya getirdim. Evli ve 6 çocuk babası bu adam kızımı alıkoydu. Bu kişi önce benim eşimi kandırarak, annemin bana büyü yaptığını iddia etmiş ve önce 600, sonra 700 lira toplamda 10 binin üzerinde para alarak. Kendini hoca olarak tanıtıp kandırmış. Ben kızımı istiyorum. Eşim hala bu sözde hocaya inanıyor. Kızım bu adama kocam diye hitap ediyormuş. Kızım ne olur evine dön. Kızımın elinde görüntüleri varmış. Onu tehdit ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Kendisinden 52 yaş küçük kızı kaçırdığı iddia edilen muskacı hocadan olay sözler: 10 yıldır erkek değilim

"10 YILDIR ERKEK DEĞİLİM"

Programa yüzünü göstermeden bağlanan Kahraman, kendisinden 52 yaş küçük Ayşenur Ataş'ı kaçırdığı iddialarını reddetti. Doktordan rapor aldığını söyleyen Kahraman'ın, "10 yıldır erkek değilim" açıklaması programa damga vurdu. Kahraman, "Ben kızına iyilik yaptım. Kötülüklerden kurtardım. Bana iftira atıyorlar. 1 senedir gözüm görmediği için muska yapmıyorum" dedi. Kahraman, aldığı doktor raporuyla ilgili, "Bana iftira atıyorlar. Bunu mahkemeye sunacağım" diye konuştu.

Kendisinden 52 yaş küçük kızı kaçırdığı iddia edilen muskacı hocadan olay sözler: 10 yıldır erkek değilim

MUSKANIN İÇİNDEN CİPS PAKETİ ÇIKTI

Mehmet Ataş, daha önce mahalle bakkalı işleten 70 yaşındaki adamın yazdığı muskayı canlı yayına getirdi. İçinden ne çıkacağını merak eden Ataş, muskayı açtı. Paketlenen muskanın içinden cips paketi ve gazete kupürü çıktı.

"KOMŞUMU DA DOLANDIRARAK ALTINLARINI ALDI"

Öte yandan, iddiaların odağındaki sözde hoca Kahraman için canlı yayına bağlanan bir kişi, ''Bu kişi benim komşumu da dolandırarak altınlarını aldı. Ona da muska yapmıştı. Amacı kadını yanına çekmekti'' şeklinde konuştu.

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SON DAKİKA: Kendisinden 52 yaş küçük kızı kaçırdığı iddia edilen muskacı hocadan olay sözler: 10 yıldır erkek değilim - Son Dakika
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