Gaziantep'ten giden kurtarma ekipleri 2 kişi enkaz altından sağ çıkardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'ten giden kurtarma ekipleri 2 kişi enkaz altından sağ çıkardı - Son Dakika

Gaziantep'ten giden kurtarma ekipleri 2 kişi enkaz altından sağ çıkardı

6 saat önce

Gaziantep'teki itfaiye ekiplerinden oluşturulan arama kurtarma ekipleri, depremin olduğu Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin beldesinde yürüttüğü çalışmalarda 2 kişiyi sağ olarak kurtardı.

Gaziantep'ten giden kurtarma ekipleri 2 kişi enkaz altından sağ çıkardı, System.String[]

Gaziantep'teki itfaiye ekiplerinden oluşturulan arama kurtarma ekipleri, depremin olduğu Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin beldesinde yürüttüğü çalışmalarda 2 kişiyi sağ olarak kurtardı.


Elazığ'a bağlı Sivrice merkezli meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin hemen ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve İtfaiye Daire Başkanlığı personelinden oluşan 3 araç 9 kişilik ekip ile bölgeye hareket etti. Elazığ'ın Maden ilçesine Bağlı Gezin beldesinde çalışmalar yürüten ekipler, enkaz altında kalan 2 kişi sağ olarak kurtardı.


Ekipler, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, Zabıta ve İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz ve Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Abdullah Aksoy koordinasyonunda ve İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) iş birliğinde çalışmalarını yürütüyor.


Öte yandan bölgeye Gaziantep Büyükşehir Belediye tarafından oluşturulan 3 arama kurtarma aracının daha bölgeye yönlendirildiği belirtildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, İtfaiye, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:37 Kaynak: İHA
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