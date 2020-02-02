Gaziantep'ten hayvancılıkla geçinen depremzedelere yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'ten hayvancılıkla geçinen depremzedelere yardım - Son Dakika

Gaziantep'ten hayvancılıkla geçinen depremzedelere yardım

6 saat önce

Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Elazığ'ın Sivrice ilçesi meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde mağdur olan ve geçimini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlara 230 koyun ve keçi gönderdi.

Gaziantep'ten hayvancılıkla geçinen depremzedelere yardım, System.String[]

Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Elazığ'ın Sivrice ilçesi meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde mağdur olan ve geçimini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlara 230 koyun ve keçi gönderdi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, depremin ardından hayvanları telef olan vatandaşlar için "1 damızlık koyun ve keçi" kampanyası başlatıldığı belirtildi.

Yaşanılan acıların el birliğiye sarılacağı aktarılan açıklamada, "Elazığ'ın ve Malatya'nın acısı bizim acımızdır. Onlar üşürse biz de üşürüz bilinciyle 4 gün gibi kısa süre içerisinde 230 koyun ve keçi toplandı. Hayvanlar gönderilmeden önce çiçek hastalığına karşı aşı ve vitamin iğnelerini yaptırıldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Elazığ Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Sezer, Gaziantep'ten gelen yardımların kendileri için çok anlamlı olduğunu söyledi.

Yardımların maddi değerinden çok manevi önemine dikkati çeken Sezer, "Bu yardımların çobanlardan geliyor olmasının önemi bizim için çok büyük. Bundan dolayı özellikle Gaziantep'e ve birlik üyesi çoban kardeşlerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Gaziantep, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:06 Kaynak: AA
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