Üye Girişi
Gaziantep'ten haziran ayında rekor ihracat - Son Dakika

Gaziantep'ten haziran ayında rekor ihracat

02.07.2021 13:46
Gaziantep'ten haziran ayında rekor ihracat, System.String[]

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'ten Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,1 artışla 914 milyon 331 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini ve bu rakamlarla aylık bazda en yüksek ihracat rakamına ulaşılarak rekor kırıldığını söyledi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'ten Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,1 artışla 914 milyon 331 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini ve bu rakamlarla aylık bazda en yüksek ihracat rakamına ulaşılarak rekor kırıldığını söyledi.

Gaziantep'in ülkemize moral vermeye ve ekonomimize değer katmaya devam ettiğini kaydeden Ünverdi, "Emek ve yüreğiyle gece gündüz demeden üreten, ihraç eden, çalışan ve öncü olan sanayicilerimizle, iş dünyamızla, çalışanlarımızla ne kadar gurur duysak azdır. Kazançları bereketli, yolları açık olsun. Çok zor günlerin üstesinden hep birlikte geldik, normalleşme ile her anlamda daha güzel günlere birlikte ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Gaziantep'in hem dönem hem de aylık bazda en fazla ihracat yapan iller arasında 5. sıradaki yerini perçinlediğini kaydeden Ünverdi, "Gazi şehrimiz hem dönemsel hem de aylık ihracatta 5. sıradaki yer almıştır. Yılın ilk yarısında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artışla ihracatımız 4 milyar 825 milyon 291 bin dolara ulaşmıştır" şeklinde konuştu.

TOBB Sanayi Odaları Konseyi Üyesi olarak, TOBB Müşterek Konsey Toplantısında sanayici ve ihracatçıların sorunlarını dile getirme imkanı bulduklarını da anımsatan Ünverdi, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Lütfi Elvan'a yapmış olduğumuz sunum çerçevesinde, Gaziantep ile ilgili gelen raporların çözüm odaklı olduğunu belirterek, Bakanlık nezdinde konular üzerinde çalışma yürüttüklerini ifade ettiler. Bizler de gerek mali konular, gerekse mevzuat ve iyileştirmeler noktasında görüşlerimizi yapmış olduğumuz konuşmalarda dile getirdik. Sayın Bakanımıza ve TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na göstermiş oldukları ilgi ve desteklerinden dolayı da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Enerji maliyetlerindeki artışlara da dikkati çeken Adnan Ünverdi, zaten yüksek olan enerji maliyetlerine gelen yeni zamların sanayiciyi zora soktuğunu belirterek, "Doğalgazda sanayi abone grubu tarifesine yüzde 20, elektriğe ise yüzde 15 oranında zam yapıldı. Sanayiciler olarak ülkemiz için üretmeye, ihracata ve istihdama devam ediyoruz; ancak artan hammadde, lojistik ve enerji maliyetleriyle birlikte kar marjlarımızda çok düşüş yaşanmakta olup rekabet gücümüzü azaltmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Dün itibarıyla başlayan yeni normalleşme sürecinin önemine işaret eden Başkan Ünverdi, aşı konusunda hassas olunması gerektiğini belirterek, "Yeni normalleşme sürecinde hepimize önemli sorumluluklar düşüyor. Aşı konusunu ihmal etmeden hızla toplumsal bağışıklık hedefine ulaşmak zorundayız. Sağlığımız başta olmak üzere sosyal ve ekonomik anlamda toparlanma için aşı olmalı, 14 kuralı gözeterek rehavete kapılmadan engelleri birlikte kaldırmalıyız. Şu an ülkeler arasında pandemiyi bitirmek üzere adeta bir yarış var. Çünkü ticaretten turizme kadar ülke ekonomileri pendemiden doğrudan etkileniyor. Salgını ne kadar azaltabilirsek ekonomimiz de bir o kadar hız kazanacaktır. Ülkemiz ve şehrimiz bu anlamda çok önemli mesafeler katetti, daha da iyi olacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep'ten haziran ayında rekor ihracat

COVIRAN Bereket, Gaziantep, Haziran, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gaziantep'ten haziran ayında rekor ihracat - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sümela Manastırı'nda 360 tonluk dev kaya tehdidi! 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlenecek 15:11 Sümela Manastırı'nda 360 tonluk dev kaya tehdidi! 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlenecek 16 yaşındaki genç PS5, Xbox ve Pokemon kartlarıyla 1.7 milyon dolar kazandı 15:01 16 yaşındaki genç PS5, Xbox ve Pokemon kartlarıyla 1.7 milyon dolar kazandı Motoru alevler sardı, 45 yolcu şoförün dikkati sayesinde kurtuldu! Seyir halindeki otobüste panik anları 14:36 Motoru alevler sardı, 45 yolcu şoförün dikkati sayesinde kurtuldu! Seyir halindeki otobüste panik anları
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tank Palet Fabrikası devletin malıdır, Katar buranın finansal ortağıdır 14:34 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tank Palet Fabrikası devletin malıdır, Katar buranın finansal ortağıdır Kuruluş Osman'ın yıldızından Altar'ın oğlu Tarkan'a duygusal veda 14:25 Kuruluş Osman'ın yıldızından Altar'ın oğlu Tarkan'a duygusal veda Çinlilerin boykot ettiği H&M'in satışları çakıldı, mağazalar kapandı 14:24 Çinlilerin boykot ettiği H&M'in satışları çakıldı, mağazalar kapandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya hakaret gerekçesiyle gazeteci İrfan Aydın, gözaltına alındı 14:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya hakaret gerekçesiyle gazeteci İrfan Aydın, gözaltına alındı Saadet Partisi, Madımak için video paylaştı: Temel Karamollaoğlu'nun saldırganlara seslendiği anlar yer aldı 13:31 Saadet Partisi, Madımak için video paylaştı: Temel Karamollaoğlu'nun saldırganlara seslendiği anlar yer aldı

Son Dakika Haberleri
15:17 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlenecek! Sümela Manastırı'nda 360 tonluk dev kaya tehdidi
15:11 Yeni sözleşmeye rağmen zam isteyen Marcao, G.Saray'da krize neden oldu
14:52 Serdar Aziz'in eşi Adana Demirspor'a transfer olmasına izin vermedi
14:35 Fenerbahçe'ye teknik direktör gelmiyor! Abel Ferreira, 3 milyon euroluk teklifi kabul etmedi
14:34 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tank Palet Fabrikası devletin malıdır, Katar buranın finansal ortağıdır
14:27 Son dakika: Tasfiye edilen faizsiz konut şirketi sayısı 29'a çıktı! Sektörde faaliyet gösteren 6 firma kaldı
14:24 Çinlilerin boykot ettiği H&M'in satışları çakıldı, mağazalar kapandı
14:23 Orta saha arayışlarını sürdüren Trabzonspor'dan Mehmet Topal bombası
13:50 Necati Ateş'ten Eskişehirspor sözleri: İstesem haciz başlatırım ama adamlık nedir bilsinler
13:31 Saadet Partisi, Madımak için video paylaştı: Temel Karamollaoğlu'nun saldırganlara seslendiği anlar yer aldı
Yeni sözleşmeye rağmen zam isteyen Marcao, G.Saray'da krize neden oldu Yeni sözleşmeye rağmen zam isteyen Marcao, G.Saray'da krize neden oldu         
15:12
Elmalı davasındaki çocukların öz babası ilk kez açıklama yaptı: İstismarı gözlerinde görüyordum Elmalı davasındaki çocukların öz babası ilk kez açıklama yaptı: İstismarı gözlerinde görüyordum         
15:06
Serdar Aziz'in eşi Adana Demirspor'a transfer olmasına izin vermedi Serdar Aziz'in eşi Adana Demirspor'a transfer olmasına izin vermedi         
14:52
Fenerbahçe'ye teknik direktör gelmiyor! Abel Ferreira, 3 milyon euroluk teklifi kabul etmedi Fenerbahçe'ye teknik direktör gelmiyor! Abel Ferreira, 3 milyon euroluk teklifi kabul etmedi         
14:35
Son dakika: Tasfiye edilen faizsiz konut şirketi sayısı 29'a çıktı! Sektörde faaliyet gösteren 6 firma kaldı Son dakika: Tasfiye edilen faizsiz konut şirketi sayısı 29'a çıktı! Sektörde faaliyet gösteren 6 firma kaldı         
14:28
Orta saha arayışlarını sürdüren Trabzonspor'dan Mehmet Topal bombası Orta saha arayışlarını sürdüren Trabzonspor'dan Mehmet Topal bombası         
14:24
Babaannenin, çocukları yönlendirdiği düşünülüyor! Elmalı davasının seyrini değiştiren rapor Babaannenin, çocukları yönlendirdiği düşünülüyor! Elmalı davasının seyrini değiştiren rapor         
14:03
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik         
13:42
Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak         
13:03
Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar         
13:03
Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir         
11:52
Kanada'da 49 dereceyi bulan rekor sıcaklıklar bir köyün yüzde 90'ını kül etti Kanada'da 49 dereceyi bulan rekor sıcaklıklar bir köyün yüzde 90'ını kül etti         
11:16
Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek         
10:47
40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi         
10:09
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı         
22:38
3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için biraz daha bekleyin 3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için biraz daha bekleyin         
19:18
Keşif sırasında Melek İpek ile jandarma arasında geçen diyaloğun görüntüleri ortaya çıktı Keşif sırasında Melek İpek ile jandarma arasında geçen diyaloğun görüntüleri ortaya çıktı         
14:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2021 15:21:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'ten haziran ayında rekor ihracat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement