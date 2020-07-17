Gaziantep'ten ibadete açılan Ayasofya'daki ilk cuma cemaatine baklava ikramı - Son Dakika

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, ibadete açılan Ayasofya Cami'nde 24 Temmuz'da kılınacak Cuma namazının ardından cemaate Antep baklavası dağıtılacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinde yapılan açıklama göre, Danıştay'ın 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla birlikte İstanbul'daki Ayasofya Cami'nin yeniden ibadete açılmasıyla 24 Temmuz'da ilk Cuma namazı kılanacak.

Büyükşehir Belediyesi yürüttüğü çalışma kapsamında namaz kılacak cemaatın sevincine ortak olmak için UNESCO'nun gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep Mutfağının önemli lezzetlerinden "Antep baklavası" ikram edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fatma Şahin, Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilim ve hikmet yuvası olmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ayasofya'nın halılarını Gazi şehir olarak temin etmek istediklerini ve gerekli girişimlerin yapıldığına işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

"Tüm ümmet olarak Ayasofya'nın tekrar cami olarak ibadete açılmasından çok heyecanlıyız. Ülke olarak hepimiz çok heyecanlıyız. Ayasofya'nın ibadete açılmasından sonra ilk cumadan sonra güzelliği taçlandıralım diye Antep baklavasını camiye gelerek cumayı kılan cemaate ikram etmek istiyoruz. Hem bu güzellik taçlansın hem de tatlı yiyelim tatlı konuşalım istiyoruz."