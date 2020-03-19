Gaziantep'ten İdlib'e zırhlı araç sevkıyatı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'ten İdlib'e zırhlı araç sevkıyatı - Son Dakika

Gaziantep'ten İdlib'e zırhlı araç sevkıyatı

13 dakika önce

GAZİANTEP(İHA) – Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) geçtiğimiz günlerde İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatına destek amaçlı yaklaşık 50 araçlık zırhlı araç konvoyu sınır hattına hareket etti.

Gaziantep'ten İdlib'e zırhlı araç sevkıyatı, System.String[]

GAZİANTEP(İHA) – Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) geçtiğimiz günlerde İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatına destek amaçlı yaklaşık 50 araçlık zırhlı araç konvoyu sınır hattına hareket etti.


İslahiye 106. Topçu Alayından çıkarak Hatay'da bulunan sınır birliklerine doğru hareket etti. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) geçtiğimiz günlerde İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatına destek amaçlı zırhlı personel taşıyıcı, tank ve ZPT'den oluşan 50 'ye yakın askeri konvoy, İslahiye 106. Topçu Alayından çıkarak Hatay'da bulunan sınır birliklerine doğru hareket etti. Suriye'nin İdlib şehrine destek amaçlı Türkiye'nin değişikli illerinde bulunan birliklerden gönderilen ve İslahiye 106. Topçu Alayı'na konuşlanan askeri araçlar, bu sabah toplu olarak geniş güvenlik önlemleri altında Suriye'deki sınır birliklerine doğru hareket etti.


Sevkıyatın büyük olması ve konvoy çeşitli araçların olduğu dikkatlerden kaçmadı. - GAZİANTEP

Bahar Kalkanı Harekatı, Hatay, İdlib, TSK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:00 Kaynak: İHA

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