Gaziantep'ten İlk Çeyrekte İhracat Rekoru

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilere göre Mart ayında 642 milyon 185 bin Dolar ihracat gerçekleştiren Gaziantep, ilk çeyrekte toplam 1,8 milyar Dolar ihracat gerçekleştirerek rekora imza attı.

Gaziantepli ihracatçıların gösterdiği performansın gelecek açısından heyecan verici olduğunu belirten GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, "Her fırsatta söylüyorum Gaziantepliler işine dört elle sarılır. Her şeye rağmen, sıkıntıları bir kenara bırakıp ihracatına, üretimine odaklanır. Bu rakamlarda bu çalışma azminin sonucudur. İş adamlarımıza, ihracatçılarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır." Diyerek açıklamalarına şu şekilde devam etti:



"Gaziantep ihracatının yükselen grafiği her sonuca yansıyor. Rakamlara baktığımızda en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 10 ilin ilk çeyrekte bir önceki yıla göre ihracat artış oranı ortalaması yüzde 2,1, Türkiye ortalaması ise yüzde 2,2 Bu periyotta Gaziantep'in artış oranı ise yüzde 8,3 Hem Türkiye hem de ilk 10 artışının 4 katı bir artış var. Aynı şekilde sadece Mart ayı değerlendirildiğinde de Gaziantep 2018 Mart ayına göre ihracatını yüzde 4,5 arttırmış durumda. Bu performans çok önemli Biz Gaziantep Ticaret Odası olarak bir hedef koyduk. 2023 yılında Gaziantep'imizin ülke ekonomisindeki ilk 4 ilden birisi olmasına öncülük etmek İnşallah bunu başaracağız." dedi.



Yıldırım: Projelerimizle Gaziantep ihracatına ivme kazandıracağız.



"Gaziantep'imizle gurur duyuyoruz diyoruz fakat ihracatın gelişmesi için bizler neler yapıyoruz?" diyen Başkan Yıldırım, "Tabi ki gurur duyacağız, mutlu olacağız. Ama kuru kuruya sevinçle maalesef olmuyor. Üretmek, çaba sarf etmek, proje hazırlamak, kapı aşındırmak gerekiyor. Çok şükür biz GTO olarak durmuyoruz, memleketimiz için her şeyi yapıyoruz. Bunun son örneği de AB'den 177 bin Euro hibe kazandığımız, Gaziantep-Avrupa Birliği ülkeleri hattını ihracata açacak GTO projesi, '"Gaziantep-AB Ticari Entegrasyonunu Destekleme Projesi'" ifadelerini kullandı.



Gaziantep ihracatına yeni bir soluk getirecek proje hakkında bilgi veren Yıldırım şunları söyledi:



Bu projeyle birlikte Odamız bünyesinde sadece ihracat danışmanlığı ve ticari istihbarat alanında çalışacak bir birim oluşturacağız. Proje süresince birimde çalışacak olan uzmanlarımıza, işletmelerimize verecekleri danışmanlık hizmeti konusunda gereken donanımlar kazandırılacak, proje ortağımız İspanya-Sevilla Ticaret Odasının benzer bir çalışmasından know-how transferi alınacak, 40 pilot işletmeye ihracat danışmanlığı ve ticari istihbarat hizmeti verilecek. 2020 yılında sona erecek olan proje sonrasında da bu hizmetlerin Odamızın yeni kurulacak olan birimi vasıtasıyla üyelerimize sunulmasına devam edilecektir."



İşletmelerin ihracat kapasitelerini artırmada, yeni pazarlar elde etmelerinde bu tarz projelerin çok önemli olduğunu da ekleyen Yıldırım, Gaziantep Ticaret Odasının hayata geçirdiği, geçireceği projelerle üyelerine, şehrine dokunmaya devam edeceğini söyledi. - GAZİANTEP

Haber Yayın Tarihi :

