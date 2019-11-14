Gaziantep'ten İngiltere'ye yılda 266 Milyon dolarlık ihracat yapılıyor

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri organizasyonu ile düzenlenen " İngiltere'nin AB'den Ayrılması (Brexit) Süreci Hakkında Bilgilendirme Toplantısı"nda İngiltere Büyükelçiliği'nden gelen bir heyet, firmaların "Brexit" sürecine dair sorularını yanıtladı. GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci sürecin dikkatli yönetilmesi gerektiğini ifade ederken, Gaziantep'in 2018 yılında İngiltere'ye 266 milyon dolarlık ihracat yaptığının altını çizerek "Şartlar değişse de Türkiye ve İngiltere iki iyi ticari partner olmaya devam edecektir" dedi.



Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'ni ziyaret eden İngiltere Büyükelçiliği Brexit Bölüm Başkanı Paul Creary, Ticaret Ateşesi David Machin, Brexit Politika Yetkilisi Richard Cox ve Brexit Politika ve Program Yetkilisi Seyfi Özmay ile firma temsilcileri arasında Brexit sonrası iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geleceğinin değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirildi. GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci Türkiye ile İngiltere arasında tarihsel bir dostluk olduğuna dikkat çekerek İngiltere'nin Türkiye için önemli bir ticari partner olduğunun da altını çizdi. Başkan Kileci ihracatçı firma temsilcilerinin de katıldığı toplantının açılış konuşmasında "Ülkelerin karşılıklı ticareti kolaylaştırıcı eylemlerde bulunması, sadece dış ticaret rakamlarını arttırmakla kalmaz; aynı zamanda toplumlar arasında bir kültür ve değer alışverişini de sağlar. Bizim İngiliz ortaklarımız ile ilişkilerimiz de yıllar boyu gelişen bir ticaret ve kültürel etkileşim etrafında şekillenmiştir. İki ülke arasında bir anlaşmaya ya da birliğe bağlı kalmaksızın sürdürülebilir bir diyalog mevcuttur. Bu anlamda biz, İngiltere ile ticaretimizin her koşulda, kazan - kazan ilişkisine dayalı olarak, serbest ticaret kuralları çerçevesinde devam edeceğini ümit ediyoruz. Piyasalarda Brexit sürecine ilişkin bir takım belirsizlikler mevcut. Özellikle, Brexit ile beraber vergilendirmelerin ne şekilde değişeceği konusu, hem İngiltere'deki iş insanları hem de yurtdışındaki partnerleri için merak edilen konuların başında geliyor. Bilindiği üzere, hali hazırda Avrupa Birliği ile Türkiye arasında Gümrük Birliği Anlaşması mevcut. Gümrük Birliği, tahmin edilenden daha uzun sürdü ve Türkiye'nin tam üyelik yönündeki çabaları henüz nihayete ermedi. Brexit süreciyle beraber, İngiltere'nin izleyeceği bağımsız ticaret politikalarında Türkiye ile daha yapıcı, serbestiyete dayalı ilişkiler geliştirmesini bekliyoruz. Dünyada 5. büyük ekonomiye sahip olan İngiltere, Türkiye'nin de en önemli partnerlerinden biridir. 2018 yılı itibariyle, Birleşik Krallık, 11 milyar 37 milyon dolar ile Türkiye'nin ihracatında 2. sırada. Bunun yaklaşık 266 milyon dolarlık kısmı, başta tekstil ve halı sektörlerinden olmak üzere Gaziantep'ten yapılıyor. İngiltere'den mal ithalatımız 7,4 milyar dolar ve İngiltere bu anlamda 7. sıradaki partnerimiz. 18 milyar doları aşan mal ticaretimizin yanı sıra, İngiltere ile yatırımlara ve hizmete dayalı ticari ilişkilerimiz de önemli boyutlarda devam ediyor. Bugün Türkiye'de 2 bin 900'den fazla İngiliz sermayeli şirket faaliyet göstermekte. Ülkemizdeki İngiliz yatırımlarının toplamı 9 milyar 41 milyon dolar civarında. Biz gerek mal ticaretinin, gerek hizmet ticaretinin ve karşılıklı yatırımların, artarak devam edeceğine; bu artışın ticaret politikaları ile destekleneceğine inanıyoruz. İngiltere'nin içinden geçtiği değişim sürecinde, İngiliz yetkili makamlarının da bu çerçevede yapıcı adımlar atmalarını temenni ediyoruz" dedi.



"Brexıt sonrası ticari ilişkilerimiz artarak devam etmeli"



İngiltere Büyükelçiliği Brexit Bölüm Başkanı Paul Creary Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türkiye'nin İngiltere için önemli bir ticari partner olduğuna dikkat çekti. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden anlaşmalı ayrılma görüşmelerinin sürdüğünü ve İngiltere'ye ihracat yapan sektör temsilcilerini süreç hakkında bilgilendirmek amacıyla ziyaretler gerçekleştirdiklerini kaydeden Creary, firmaları da bu konuda bilgilendirerek; "Gaziantep şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz bölge ziyaretlerimizden üçüncüsü oldu. Ziyaretlerimizde, İngiltere ile ihracat-ithalat ilişkisi bulunan firmalardan beklentileri ve görüşleri hakkında bilgi alıyor, biz de onlara Brexit'le ilgili bilgiler aktarıyoruz. Gaziantep ticaret konusunda bizler için önemli bir şehir. Brexit sonrası İngiltere ve Türkiye arasındaki ticari ortaklığın gelişerek artacağına inanıyoruz. Sizlerin bu konudaki beklentileri, Brexit sonrası oluşturulacak yol haritası için çok önemli" şeklinde konuştu.



İngiltere ve Türkiye arasında 17 milyar poundluk ticari ilişki var



İngiltere ve Türkiye arasında 2018 yılı itibari ile 17 milyar pound seviyesinde bir ticaret olduğuna dikkat çeken İngiltere Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi David Machin, Brexit sonrası Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki bu ticaret hacminin artacağına inandıklarını belirterek "Birleşik Krallık Türkiye'ye 6 milyar pound ihracat yaparken Türkiye 10,9 milyar poundluk bir ihracat gerçekleştiriyor. Birleşik Krallığın Türkiye'ye doğrudan yatırımları da bulunuyor. Brexit sonrası iki ülke arasındaki ticari sürecin iyi yönetileceğini ve iki taraf için de yeni fırsatlar doğacağını umuyoruz" diye konuştu



Yapılan konuşmaların ardından İngiltere Büyükelçiliği heyeti ile firma temsilcileri, yeni dönemde Türkiye ile İngiltere arasındaki ticari ilişkilerin geleceği hakkında görüş alışverişinde bulundu; heyet süreç hakkında merak edilenleri yanıtladı. - GAZİANTEP