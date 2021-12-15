Gaziantep'ten Kırıkkale'ye toprak ve bayrak gönderildi - Son Dakika

Kırıkkale Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında Gaziantep'ten toprak ve bayrak getiren öğretmen Servet Doğan ile öğrenci Dilan Sönmez'i makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'in savunmasında kanlarını ve canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet ve minnetle anmak amacıyla 81 il valiliğine şehitlerin kanının bulunduğu toprak ve Türk bayrağı teslim etmek üzere öğretmen ve öğrenci görevlendirildi.

Nizip Yahya Altınbaş Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Servet Doğan ile öğrenci Dilan Sönmez, getirdikleri toprak ve Türk bayrağını Kırıkkale Vali Yardımcısı Kurnaz'a teslim etti.

Öğretmen ve öğrenciyle bir süre sohbet eden Kurnaz, emanetleri teslim almaktan büyük onur duyduğunu belirtti.