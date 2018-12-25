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Gaziantep'ten Kısa Kısa

33 dakika önce

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl etkinlikleri kapsamında masa tenisi turnuvası düzenlendi.

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Şahinbey Belediyesi, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl etkinlikleri kapsamında masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9. Kurtuluş Kupası Masa Tenisi Turnuvası'na 800 sporcu katıldı.Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında her yıl masa tenisi turnuvası düzenlediklerini ve amaçlarının çocuklara ve gençlere spor bilincini aşılamak olduğunu kaydetti.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Elektrik Elektronik, Makine, Havacılık ve Uçak Mühendisliği bölümlerinden öğrenciler, Otomobil Robot ve Enerji Topluluğu (ORET) öncülüğünde GSO- MEM'e teknik gezi düzenledi.

Gaziantep Sanayi Odası

Gaziantep Sanayi Odasından (GSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrenciler merkezde yer alan CNC, 3D Yazıcıları ve atölyeleri inceledi.

Burada öğrencilere bilgi veren GSO Başkanı Adnan Ünverdi, merkezdeki atölyeleri kullanabileceklerini belirterek, proje ve girişimcilik çalışmalarında fikir atölyesi olarak değerlendirebileceklerini ifade etti.

GSO-MEM'in kapısının tüm üniversite öğrencilerine açık olduğunu dile getiren Ünverdi, şunları kaydetti:

"Ülkemizin geleceği için sizlere ihtiyacımız var. Sanayicilerimiz de kalifiye personele oldukça fazla ihtiyaç duyuyor. Bu fırsatı iyi değerlendirmemiz lazım. Okullarda verilen teorik eğitim çok önemli ancak, bunun yanında pratik ve uygulama yapmak daha da önemli. Üniversitelerimizin makine ve diğer mühendislik bölümü öğrencileri rahatlıkla gelip mesleki eğitim merkezimizdeki atölyeleri kullanmak suretiyle tecrübe kazanabilirler. Burada edindiğiniz tecrübeler iş hayatınızda sizlere yol gösterici olacaktır. Sizlere değer katacaktır."

Gaziantep'ten kısa kısa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:12 Kaynak: AA

Şahinbey, Gaziantep, Güncel
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