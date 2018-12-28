Gaziantep'ten Kısa Kısa

Gaziantep Üniversitesi
(GAÜN) İlahiyat Fakültesi öğrencileri, düzenledikleri kermesten elde ettikleri geliri Yemen
'e gönderilmek üzere İl Müftüsü Ahmet Çelik
'e teslim etti.
GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yemen'deki insanlık dramına sessiz kalmamak için Türkiye
genelinde başlatılan yardım kampanyasına GAÜN öğrencileri de katıldı.
İlahiyat Fakültesi öğrencileri, kermes düzenleyerek, elde ettikleri geliri, Diyanet aracılığıyla Yemen'deki ihtiyaç sahiplerine gönderdi.
Kermesten elde edilen geliri kabul eden İl Müftüsü Çelik, öğrencilerin Yemen için topladıkları yardımdan dolayı memnuniyetini dile getirdi.
Ahmet Çelik, "Yemen'deki bu insanlık dramına duyarsız kalınmaması ve bu konuda da herkesin duyarlı olması gerekiyor. Gaziantep Üniversitesi çalışanlarına ve öğrencilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
GAÜN Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Şehmus Demir ise İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin Yemen'deki ihtiyaç sahipleri için kayıtsız kalmadıklarını ifade ederek, "Öğrencilerimiz, gerek orada kanayan yaraya derman olmak, gerekse bu konuda üzerlerine düşen ne varsa yapmak için orada yardıma muhtaç Müslüman kardeşlerine yardım eli uzatarak onlara bir nebze de olsa umut oldular." dedi.
Demir, verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ederek, öğrencilere hediye takdim etti.
"Kudüs
" programı yapıldı Şehitkamil
Belediyesine bağlı Mütercim Asım
Gençlik Kütüphanesinde eğitim gören öğrenciler tarafından "İnsanlığın Vicdanı Kudüs" temalı program düzenlendi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, program yoğun ilgi gördü. Gençler, etkinlikteki performanslarıyla programa katılanlardan tam not aldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, günün anlam ve önemine yönelik şiirler okundu.
Program, okunan duayla son buldu.
Program sonrası katılımcılar çok güzel bir program seyrettiklerini ifade etti.
Öğretmen Neşat Arıkan, konuşmasında, gençlerle Kudüs'ü konuşmak, anlamak için bir araya geldiklerini belirterek, "Kudüs, Müslümanların kanayan yarasıdır. Toplumda Kudüs bilincinin azaldığını görüyoruz, hissediyoruz. Bu nedenle Kudüs bilincini canlı tutmak için gençlerde böyle bir program yaptık. İnşallah faydalı olmuştur. Şehitkamil Belediyemize böyle güzel mekanlar yaptığı için ve bizlere gençlerle buluşma imkanı verdiği için çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.