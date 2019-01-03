Gaziantep'ten Kısa Kısa

Oğuzeli
Belediye Meclisi toplantısı yapıldı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç
'ın başkanlığında gerçekleştirilen ocak ayı olağan toplantısı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Oğuzeli Belediye Meclisi salonundaki toplantıda, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait
Kılıç, yılın ilk toplantısının hayırlara vesile olmasını diledi.
Gündem maddelerinin oy birliğiyle kabul edildiği toplantıda, 2019 yılında görev yapacak Denetim Komisyonu'na üye seçildi.
Sait Kılıç, toplantıya katılan meclis üyelerine teşekkür ederek, alınan kararların ve 2019 yılının Oğuzeli'ne ve ülkeye hayırlı olmasını temenni etti. Kızılay
ve üniversitelilerden köy okulu öğrencilerine yardım
Türk Kızılayınca Gaziantep Üniversitesi
(GAÜN) Genç
Kızılay Topluluğu ile Şahinbey
ilçesine bağlı Yığmatepe köyündeki ilkokul öğrencilerine kışlık kıyafet yardımı yapıldı.
GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Kızılayı Gaziantep Şubesi ve Toplum Yönetim Merkezinden temin ettikleri kışlık giysileri kız ve erkek öğrencilere dağıtan ve ardından yüz boyaması yapan GAÜN Genç Kızılay Topluluğu öğrencileri, ilkokul öğrencilerine soğuk bir günün en sıcak sürprizini yaptı.
Türk Kızılayı Gaziantep Şubesi Genç Kızılay Topluluğu Başkanı Mesut Coşkun
, köy okullarında okuyan çocuklara kırtasiye ve kıyafet almak için GAÜN Genç Kızılay Topluluğu ile yardım kampanyası düzenlediklerini, Türk Kızılayı olarak amaçlarının toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın sağlanmasına, muhtaç ve yoksul insanların refahına, eğitim ve gençlik sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak olduğunu kaydetti.
Köy okulundaki tüm öğrencilere ihtiyaçları kadar kıyafet yardımında bulunulduğunu belirten GAÜN Genç Kızılay Topluluğu Başkanı Mehmet Kaplan
ise daha önce de Oğuzeli ilçesine bağlı bazı köy okullarında benzer faaliyetleri yaptıklarını ve bundan sonra da bölgedeki diğer okullarda benzer faaliyetlerde ve yardımlarda bulunmaya devam edeceklerini belirtti.
Yeni kıyafetlerinin sevincini yaşayan öğrenciler de GAÜN Genç Kızılay Topluluğu öğrencilerine teşekkür etti.