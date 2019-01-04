Gaziantep'ten Kısa Kısa

Gaziantep Valisi Davut Gül, Milli Mücadele Müzesi'ni ziyaret etti.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Milli Mücadele Müzesi'ni ziyaret etti.



Şahinbey Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Gaziantep Müftüsü Ahmet Çelik ile birlikte müzeyi gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Burada ziyaretçilere eşlik eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, müzenin önemine dikkat çekti.



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Gül, Milli Mücadele Müzesi'nin tarihine dikkat çekerek, mutlaka ziyaret edilmesi tavsiyesinde bulundu.



Müzede, Gaziantep savunması ve 15 Temmuz'un çok iyi yansıtıldığını belirten Vali Gül, şunları kaydetti:



"Bu müzenin görülmesi gerekiyor. Vatandaşlarımız burayı gezdiğinde Gaziantep'in en kıymetli eserlerinden biri olduğunu görecekler. Kent, böyle bir müzeyle çok önemli bir değer kazanmış bende ilk defa gelip görme fırsatı buldum. Dışarıdan baktığınızda büyüklüğünü ve güzelliğini anlayamıyorsunuz. Vatandaşlarımızın burayı mutlaka ziyaret etmesi gerekiyor. Böyle bir eseri Gaziantep'e kazandırdığı için Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na ve ekibine teşekkür ediyorum."



GTO'dan patent uygulamaları toplantısı



Gaziantep Ticaret Odası (GTO) bünyesinde hizmet veren Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi GETHAM'da patent uygulamaları toplantısı düzenlendi.



GTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, GETHAM Genel Müdürü Onur Akar yaptıkları çalışmalara değinerek, merkezin sahip olduğu teknolojik altyapı hakkında bilgilendirme yaptı.



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen GTO Genel Sekreter Yardımcısı Gülbin Çalışkantürk, sürdürülebilir sağlıklı ekonomik büyüme için değer yaratmanın önemine dikkat çekti.



GTO'nun hayata geçirdiği projelerle üyelerinin bu alandaki vizyonlarını geliştirmeye çalıştıklarını ifade eden Çalışkantürk, danışmanlık desteği verdiklerini de belirtti.

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