Gaziantep'ten Kısa Kısa

Şahinbey Belediyesince vatandaşlara okuma alışkanlığı kazandırmak üzere her yaş grubuna hitap eden Millet Kıraathanesi'nin ikincisi açıldı.

Şahinbey Belediyesince vatandaşlara okuma alışkanlığı kazandırmak üzere her yaş grubuna hitap eden Millet Kıraathanesi'nin ikincisi açıldı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilvadi Parkı'nda hizmete alınan Millet Kıraathanesi'ni ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, okumanın önemini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da önderliğinde ve tavsiyeleriyle, Millet Bahçeleri ve Kıraathanelerin sayısı hızla artıyor. Amacımız insanları doğumdan ölüme kadar kitap okumaya teşvik etmek. Bunun için de mekan lazım. Mekanlarımızda belirli saatlerde ikramlarımız olacak ve kitap okuyan, ders çalışan öğrencilerimize güzel bir mekan sunmuş olacağız." ifadelerini kullandı.



LÖSEV'den Adnan Ünverdi'ye ziyaret



Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Güneydoğu Anadolu Bölge Sorumluları Esin Kotan, Gamze Sönmez ve beraberindeki heyet, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'yi ziyaret etti.



GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette konuşan Ünverdi, LÖSEV'in yürüttüğü çalışmalar ve projelerle önemli bir misyonu yerine getirdiğini ifade ederek, "İnsanımıza umut olan, minik yavrularımızın yüzünü güldüren vakfınıza müteşekkiriz. Yaşamın içerisinde sağlık kadar hastalıklar da var. Bu manada LÖSEV, zor ama çok önemli bir misyonu yerine getiriyor. Zor ve meşakkatli bir tedavi süreci gerektiren bu hastalıklarla ilgili ailelerimizin yakınında olacak bir temsilciliğin Gaziantep'te açılmasının hastalarımıza ve ailelerine önemli katkıları olacağını düşünüyoruz. Bu konuda elimizden gelen desteği de vermeye hazırız." açıklamasında bulundu.



Hastane çalışanları yardım kampanyası düzenledi



Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi çalışanları, ihtiyaç sahibi yetişkin ve çocuklara kıyafet, ayakkabı, kırtasiye malzemeleri ve oyuncak temin etmek üzere yardım kampanyası başlattı.



Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, personeller, "Komşusu açken tok yatan bizden değildir." anlayışıyla ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Siyasi Anlaşmazlık Bir Aileyi Dağıttı!

Çin'den Vatandaşlarına Türkiye'ye Seyahat Uyarısı

İnternet Üzerinden Yapılacak Tanzim Satışta, Fiyatlar Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenalaşan Vatandaşı Görünce Hitabını Yarıda Kesip Doktor İstedi