Gaziantep'ten kısa kısa - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarımsal Hizmetler ve Hayvancılık Çalıştayı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, çalıştayda, kentin tarım ve hayvancılık alanında izleyeceği yol haritası belirlendi, atılması gereken adımlar ele alındı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verişen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ, Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığının 6 yıl önce kurulduğunu anımsatarak, Gaziantep'in tarım konusundaki potansiyeline dikkat çekti.

Gaziantep'in turizm ve sanayi şehri olduğu kadar tarım şehri de olduğunu kaydeden Karadağ, belediye bünyesinde Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı kurulmasıyla tarım alanında gerçekleştirilecek projeler için bütçe ayrıldığını belirterek, "Böylelikle düzenli ve programlı bir destek sağlanmış oldu. Geldiğimiz noktada, bunu bir adım daha ileriye taşımak istiyoruz. Sizlerle istişare ederek yeni fikirlerin önünü açmak amacındayız. Sizlerden gelen görüşler ışığında birlikte tarım alanında önemli çalışmalar yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

GAÜN'de madde bağımlılığına dikkat çekildi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi ile Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliğinde "Maddeye Değil Hayata Bağlan" paneli düzenlendi.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, madde bağımlılığının nedenleri, sonuçları ele alındı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, madde bağımlılığıyla mücadele konusunda bütün kurumların bir araya gelerek meseleyi enine boyuna tartışacaklarını belirtti.

Ceza mevzuatında bağımlılık yapan bazı maddelerin kullanımı, bulundurulması, satın alınmasının suç olarak kabul edildiğini ve cezai müeyyideye tabi tutulduğunu ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu süreçte Cumhuriyet Başsavcılığımızca şüphelilere yönelik öncelikle tedavi veya denetimli serbestlik kararları verilmektedir. Bu kararların takibi de yine programın tarafı olan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığı olarak, önümüze gelen dosyalar ve vatandaşların yakınmaları bütün olarak değerlendirildiğinde madde kullanımının ruhsal ve ekonomik zararları yanında özellikle aile bağları üzerinde de olumsuz etkileri olduğu, toplumun temel dinamiklerine zarar verdiği artık herkes tarafından bilinmektedir. Bu nedenle panelin bağımlılıkla mücadele çalışmalarına fayda getireceğine, güç katacağına olan inancımızla faydalı olmasını temenni ediyorum."

GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Avni Gökalp de madde bağımlılığı konusunun toplumu çok yakından ilgilendirdiğini ifade ederek, "Bu derece önemli olan bir konuya ışık tutmak, bu problemi her yönüyle tartışmak, bu soruna çözüm yolları getirmek amacıyla düzenlenen bu panele katkıda bulunan bütün arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Panelin başarılı geçmesini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.