Gaziantep'ten kısa kısa - Son Dakika

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Gaziantep'ten kısa kısa

6 saat önce

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Malezya İslami Bilimler Üniversitesi (USIM) arasında imzalanan protokol kapsamında 23 öğrenci, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'ü ziyaret etti.

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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Malezya İslami Bilimler Üniversitesi (USIM) arasında imzalanan protokol kapsamında 23 öğrenci, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'ü ziyaret etti.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Üniversitesi'ne stajyer öğrenci gelmesi, ortak kültürel etkinlikler ve insani yardım faaliyetlerinin yapılması konuları ele alındı.

USIM ile Mevlana Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimi yapmakta olan Gaziantep Üniversitesi'nde ilk kez yapılan bu insani yardım odaklı ziyaretin her yıl yapılması üzerinde mutabakata varıldı.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, üniversite hakkında öğrencilere bilgi vererek, ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getirdi.Öğrenciler de İlahiyat Fakültesi'ni de ziyaret ederek, uluslararası değişim olanakları üzerinde görüşmeler yaptı.

GTO'dan Teknofest 2020'ye destek

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), 22-27 Eylül tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenecek Teknofest 2020 kapsamındaki yarışmalarda "İnsanlık Yararına Teknoloji" kategorisinin ödül sponsoru oldu.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, festival kapsamında 21 farklı kategoride düzenlenecek yarışmaların "İnsanlık Yararına Teknoloji" kategorisinde sponsor olacaklarını bildirdi.

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Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:30 Kaynak: AA
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