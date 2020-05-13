Gaziantep'ten kısa kısa - Son Dakika

Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ve Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, infaz koruma memurlarını ziyaret etti.

Şahin ve Sarı, yen tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Necibe Akdoğan Pansiyonu'nda izole edilen memurlarla bir araya geldi.

Kaymakam Şahin, evlerinden uzakta kalan memurlara moral vermek amacıyla ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade ederek, süreci hep birlikte aşacaklarını vurguladı.

Ziyarete, Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Azgıt, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Diki, ve Emniyet Müdürü Mustafa Yaman da eşlik etti.

Kontrol noktalarına ziyaret

Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, ilçenin giriş çıkışlarında kurulan uygulama noktalarını da ziyaret etti

Şahin, Gaziantep-Nizip otoyolundaki uygulama noktasında denetlemelerde buludu. Şahin, güvenlik güçleriyle bir süre sohbet ederek, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.