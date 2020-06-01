Gaziantep'ten kısa kısa - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgı nedeniyle ara verdiği ziyaretlere devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, normalleşmenin başlaması üzerine mahalleleri ziyaret eden Şahin, vatandaşlarla bir araya gelerek, sorunlarını dinledi.

Göllüce Mahallesi'ni ziyareti sırasında bölgede kasapların yaptığı kesimler sonucu çevre kirliliği ile ilgili problemler olduğunu öğrenen Şahin, sorunun çözümü için "Adak Merkezi" kuracaklarını kaydetti.

Ayrıca mahallede incelemelerde bulunan Şahin, Göllüce Mahalle Muhtarı İbrahim Olcay ile bir araya gelerek, çevre düzenlemesi ve ağaçlandırmayla ilgili isteklerin de gerçekleştirileceğini belirti.

Büyükşehirden hijyen eğitimi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentteki yiyecek ve içecek hizmeti veren işletmelere hijyen eğitimi verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, GASMEK bünyesinde görevli Abdullah Çevik, Onat Kutlar Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde Kovid-19 ile ilgili genel bilgilendirmede bulundu.

Mutfak çalışanlarının uyması gereken kurallar ve alınması gereken önlemlerle ilgili bilgiler veren Çevik, restoranlarda ve kafelerde misafir kabulü, oturma düzeni ve sosyal mesafe kurallarının uygulanması konularında da bilgilendirmelerde bulundu.