Gaziantep'ten kısa kısa - Son Dakika

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçede belediye ekiplerince yapılan asfalt kaplama, yama, kaldırım ve kilit taşı çalışmalarını yerinde inceledi.



Başkan Tahmazoğlu, ilçenin Çağdaş, 75. Yıl, Ertuğrul Gazi, Güneykent, Geylani, Akkent, Gümüştekin, Onur ile Turan Emeksiz mahallelerindeki çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

"Çiftçinin Umudu Sulama Kanalı" Projesi

Oğuzeli ilçesinde, Kaymakamlık, İlçe Belediyesi ile GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığının işbirliğinde hayata geçirilen "Çiftçinin Umudu Sulama Kanalı" Projesi tamamlanarak, çiftçilerin hizmetine sunuldu.



Yaklaşık 4 bin metre uzunluğunda ve yaklaşık bin dekar alana hizmet verecek proje, ilçedeki çiftçilerinin tarlalarını sorunsuz şekilde sulamalarını sağlayacak.