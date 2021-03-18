Gaziantep'ten kısa kısa - Son Dakika

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) mart ayı meclis toplantısı düzenlendi.

GSO'dan yapılan açıklamaya göre, video konferans yöntemiyle düzenlenen Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve meclis üyelerinin katıldığı toplantıda sanayici ve ihracatçıların başta lojistik ve hammadde temini olmak üzere yaşadıkları sorunlar ele alınarak, çözümü konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Meclis Başkanı Konukoğlu, salgına rağmen Gaziantep'te geçen yıl rekor ihracat gerçekleştirildiğini anımsatarak, üretim, ihracat ve istihdamın devam ettiğini kaydetti.

Ünverdi de sanayici ve ihracatçıların sorunlarına değinerek, lojistik, hammadde temini ve hammadde fiyatlarındaki artışa dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketini değerlendiren Ünverdi, şunları dile getirdi:

"Ekonomi reform paketi kamudan özel sektöre, sanayici, ihracatçı ve esnaflarımıza kadar kapsamlı olarak hazırlanmış. Pakette yer alan, piyasa gözetimi ve denetimi, yatırımların teşvik edilmesi, vergi inceleme sürelerinin kısaltılması ve dijitalleşmesi, kamu ihalelerindeki şeffaflık ve bürokrasinin azaltılması, enflasyonla mücadele, kamu maliyesi, cari açık ve finansal sektörler gibi başlıklarla birlikte Kredi Garanti Fonu'nun katma değeri yüksek üretim ve nitelikli istihdama yönelik destek verecek şekilde yeniden yapılandırılması çok önemli."

Ayrıca Ünverdi 6-9 Nisan tarihleri arasında Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı'nın (GAPTARIM) gerçekleştirileceğini belirtti.

Büyükşehir Belediyesinden ses yarışması

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Analı Kızlı Ses Yarışması için ödül töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dereceye giren yarışmacılara canlı performanslarının ardından protokol tarafından ödülleri takdim edildi.

Yarışmada Fatoş Kafar ve Hülya Sezer'e tam altın, ikinci Gülcan ve Miray Erdem'e yarım, üçüncü Dilara ve Zeliha Esra Acar'a da çeyrek altın verildi.

Ödül törenine Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kirazoğlu, Oğuzeli Kaymakamı Büşra Uçar Koyun, Gaziantep AK Parti Kadın Kolları Başkanı Feray Yılmaz ve Kent Konseyi Kadın Kurulları Başkanı Ayşe Teymur katıldı.