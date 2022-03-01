Gaziantep'ten kısa kısa - Son Dakika

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Gaziantep'ten kısa kısa

01.03.2022 14:04
Gaziantep'ten kısa kısa

Nizip Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Sarı, 1-7 Mart Muhasebe Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

Nizip Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Sarı, 1-7 Mart Muhasebe Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

Sarı, mesajında, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması, ülke ekonomisine ve iş dünyasına sunduğu değer ve faydaya ilişkin farkındalığın arttırılması amacıyla 1-7 Mart, Muhasebe Haftası olarak kutlandığını hatırlattı.

Serbest muhasebeci ve mali müşavirlerin idare ile vergi mükellefleri arasında köprü görevi üstlendiğini aktaran Sarı, şunları kaydetti:

"Ülkemiz genelinde Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nun verdiği yetkiyle hizmet vermekte olan mali müşavirler ve muhasebecilik mesleği mensupları, ticari ve ekonomik anlamda devlet gelirlerinin arttırılmasında ve sürdürülebilir bir kalkınma sürecinin yakalanmasında büyük bir sorumluluk üslenmektedir. Düzenli ve adaletli bir vergi sistemini ancak, tüm işlemlerin kayıt altına alınabilmesi ve kayıt dışı ekonominin ortadan kaldırılması ile mümkündür. Bunu gerçekleştirmedeki en önemli güç de mali müşavirler ve muhasebecilerdir."

Nizip'te ağaçlandırma çalışmaları sürüyor

Nizip Belediyesinin ilçe genelinde başlattığı ağaçlandırma çalışmalarına da devam ediyor.

Bu kapsamda Şehitler Caddesi ve Yavuz Sultan Selim Bulvarı'ndaki alanlara ağaç ekildi.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Ekipler, park ve bahçelerde yoğun bir şekilde budama işlemi yapmaya devam ediyor. Yeşillendirme çalışmalarımız bununla sınırlı kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Çağlar vatandaşlarla buluştu

Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam Çağlar, Güder ve Ballı mahallelerini ziyaret ederek, burada yaşayan vatandaşlarla sohbet edip onların taleplerini dinledi.

Çağlar, mahallelerde AFAD tarafından yapılan ev ve ahırları da incelemesinin ardından yaptığı açıklamada, sorunların çözüme kavuşturulması konusunda kaymakamlığın imkanları dahilinde desteklerin devam edeceğini aktardı.

Çağlar'a İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Beyazıt Kalıçlı da eşlik etti.

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Muhasebe Haftası, Ticaret, Nizip, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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