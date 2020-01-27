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Gaziantep'ten Milano'ya! Andrew Crawford...
6 saat önce
AX Armani Exchange Milan'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, 29 yaşındaki ABD'li forvetle sezon sona kadar anlaşma sağlandığı kaydedildi.
AX Armani Exchange Milan'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, 29 yaşındaki ABD'li forvetle sezon sona kadar anlaşma sağlandığı kaydedildi.
Kariyerinde daha önce de İtalya'da forma giyen Crawford, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, "Milan'da oynama fırsatı bulduğum için çok heyecanlıyım. Çok çalışmak ve takıma her şeyimi vermek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.
İtalyan ekibi, THY Avrupa Ligi'nde 21 haftada elde ettiği 10 galibiyetle 8. sırada yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:41
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