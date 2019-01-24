Son Dakika Haberleri: Gaziantep'ten Minik Öykü'ye Kök Hücre ve Kan Bağışı Desteği

Gaziantep'ten Minik Öykü'ye Kök Hücre ve Kan Bağışı Desteği

57 dakika önce

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup ekibi Ankas İstiklal Spor oyuncuları, lösemi hastası 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'ya kök hücre ve kan bağışı desteği için Kızılay Kan Merkezine giderek kan verdi.

Gaziantep'ten Minik Öykü'ye Kök Hücre ve Kan Bağışı Desteği, System.String[]
Bölgesel Amatör Lig 2. Grup ekibi Ankas İstiklal Spor oyuncuları, lösemi hastası 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'ya kök hücre ve kan bağışı desteği için Kızılay Kan Merkezine giderek kan verdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, oyuncular, Kızılay Kan Merkezine giderek Öykü ve diğer lösemili çocuklar için donör olabilmek amacıyla kan verdi.

Ankas İstiklal Spor Kulübü Başkanı Alaettin Atalar, bütün Gaziantep halkını bu kampanyaya desteğe beklediklerini belirterek, "Çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakmak için en azından Öykü Arin'e ve diğer lösemili çocuklarımıza umut olalım." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:26 Kaynak: AA

Gaziantep, Kızılay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



24 Haziran Seçimlerini Bilen ORC'den 4 Büyükşehir Anketi! Dengeler Değişiyor Dolar Son Bir Ayın En Düşük Seviyesini Gördü! İşte Son Rakamlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim Suriye'de İşgal Derdimiz Yok AK Parti'den Venezuela Açıklaması: Hiçbir Ülke Venezuela'ya Devlet Başkanı Atayamaz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 14:23:53. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'ten Minik Öykü'ye Kök Hücre ve Kan Bağışı Desteği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]