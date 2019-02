Gaziantep'ten Mısır'daki İdamlara Tepki

Memur-Sen'in Türkiye'nin dört bir yanında Mısır'daki idamlara karşı tepki göstermek amacıyla yaptığı basın açıklamasına Memur-Sen ve Eğitim-Bir Sen Gaziantep İl Müdürlüğü ile Gaziantep Gönüllü Kuruluşlar (GÖNÜLKUR) da destek verdi.

Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak yapılan basın açıklamasıyla Mısır'daki idamlara tepki gösterilirken BM ve İslam İşbirliği Teşkilatı da göreve çağrıldı. Gaziantep'te Memur-Sen İl Binasında gerçekleştirilen ortak basın açıklaması metnini okuyan GÖNÜLKUR Genel Sekreteri İsmail Bozo, "Emperyalist dünyanın ve işbirlikçi bazı Arap ülkelerinin desteğini alan Sisi, dünyanın kör vicdanından ve ümmetin sessizliğinden güç alarak gittikçe daha da Firavunlaşmakta, Firavun'un Hz. Musa'nın kavmine yaptıklarının bir benzerini binlerce yıl sonra Mısır'da masum Müslüman kitlelere yapmaktadır" dedi.



Bozo açıklamasının devamında, "Darbeci Sisi hükumeti bugüne kadar göstermelik yargılamalarla idama mahkum ettiği 165 masum kardeşimizi idam etti. Mısır zindanlarında her an idam edilmeyi bekleyen 600 kişi var. Üstelik ağır işkenceler eşliğinde ve de çelik kafesler içinde, savunma hakkı verilmeksizin yapılan yargılamalar devam ediyor ve kurulan yargı tiyatrosunda yeni idam kararları veriliyor. Cunta yargısı daha geçen Eylül ayında aralarında Muhammed Biltaci'nin de bulunduğu 75 kişiyi daha idama mahkum etti. İdam kararlarını tüm dünyanın gözleri önünde sessiz sedasız uygulayan Sisi cuntası bu kadar ölümlere rağmen kana doymuyor. Geçtiğimiz günlerde de 9 genç cunta tarafından haksız yere idam edildi. Sisi cuntası, arkasına aldığı emperyalist ülkelerin doğrudan, insanlığın sessizliğinin dolaylı desteği ile her gün yeni idamlar gerçekleştiriyor, yeni barbarlıklara imza atıyor. BM'nin idamları durdurma çağrıları boşlukta yankılanıp sönüyor" denildi.



Bozo açıklamasının son kısmında ise "Ümmetin yeniden birleşmesi ve mazlumların dayanışması yeniden diriliş ve uyanışın ön şartıdır. Yeni bir dünya mümkün diyenlerin seslerini ve güçlerini birleştirmeleri ve gürleştirmelerinden başka bir seçenek görünmemektedir. Kendisine "hakkı ve adaleti ayakta tutma" vazifesi yüklenmiş ümmetin bu sessizliği, bu kayıtsızlığı İslam dünyasına dişlerini geçirmek için bekleyenleri maalesef ki cesaretlendiriyor. O nedenle biz onurun direnişte, izzetin hakkı haykırmakta, dirilişin zulme karşı mazlumu savunmakta ve kurtuluşun adaleti ayakta tutmakta olduğuna inanan Gaziantep Gönüllü Kuruluşları olarak, bugüne kadar susmadık, susmayacağız. Dayanışma ruhuyla hareket etmekten ve dayanışma çağrılarımızı bıkmadan usanmadan sürdürmekten vazgeçmeyeceğiz. Bu vesileyle Gaziantep Gönüllü Kuruluşları olarak, Mısır'daki idamların durması için bütün onurlu kesimlerin insanlık ortak paydasında, hak ve adaletten yana birleşmeleri ve güçlü bir itirazda bulunmaları çağrımızı yineliyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatına acil toplanma çağrısı yapıyoruz. Cuntacı Sisi ve destekçilerini kınıyor ve lanetliyoruz. Mısır'da idam edilen gençlerimizin şehadetleri vesilesiyle kendilerine rahmet, ailelerine ve bütün İslam ümmetine baş sağlığı diliyor, Mısır zindanlarındaki masum ve mazlum kardeşlerimizle dayanışma irademizi bir kez daha ifade ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

