Son Dakika Haberleri: Gaziantep'ten panel ihracatı
Son Dakika Ekonomi Haber

Gaziantep'ten panel ihracatı

49 dakika önce

Türkiye'nin yıllık güneşlenme süresi en uzun olan illerinden Gaziantep'te üretilen güneş enerjisi panelleri, yurt içinin yanı sıra ihraç edildiği ülkelerde de enerji üretiyor.

Gaziantep'ten panel ihracatı, System.String[]

Türkiye'nin yıllık güneşlenme süresi en uzun olan illerinden Gaziantep'te üretilen güneş enerjisi panelleri, yurt içinin yanı sıra ihraç edildiği ülkelerde de enerji üretiyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:41 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kim Kardashian saniyeler içinde 2 milyon dolar kazandığı korse markasını Türkiye'de üretecek
Soma'da 75 kişilik geçici işe 700 başvuru Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan paylaştı: Hedef 75 milyon turist Volkswagen'den Türkiye açıklaması: Görüşmeler 2 hafta içinde tamamlanacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 16:31:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'ten panel ihracatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]