Gaziantep'ten panel ihracatı
49 dakika önce
Türkiye'nin yıllık güneşlenme süresi en uzun olan illerinden Gaziantep'te üretilen güneş enerjisi panelleri, yurt içinin yanı sıra ihraç edildiği ülkelerde de enerji üretiyor.
Türkiye'nin yıllık güneşlenme süresi en uzun olan illerinden Gaziantep'te üretilen güneş enerjisi panelleri, yurt içinin yanı sıra ihraç edildiği ülkelerde de enerji üretiyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:41
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