Gaziantep'ten Pütürge'ye yardım eli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'ten Pütürge'ye yardım eli - Son Dakika

Gaziantep'ten Pütürge'ye yardım eli

7 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Elazığ'a bağlı Sivrice merkezli meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından, deprem mağdurlarının yemek ve su ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalara başladı.

Gaziantep'ten Pütürge'ye yardım eli, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Elazığ'a bağlı Sivrice merkezli meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından, deprem mağdurlarının yemek ve su ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalara başladı. Depremden etkilenen çevre illerden Malatya'ya bağlı Pütürge ilçesine yardım eli uzatan Büyükşehir, bölgede kurulan çadırlarda bin kişilik yemek dağıtımı yaptı.


Türkiye, Elazığ'da yaşanan 6.8 şiddetindeki depremin ardından yaraları sarmak için seferber oldu. Birçok il ve komşu ülkelerden hissedilen deprem, Elazığ'da olduğu gibi Malatya'da da yıkıma yol açtı. İlk andan itibaren depremzedelerin yardımına koşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, arama kurtarma çalışmaları için ekip sevk ederken, evleri yıkılan ve çadırlarda kalan mağdurlara da yardım eli uzattı. Büyükşehir Belediyesi, artçı sarsıntıların devam ettiği, yüzden fazla evin yıkıldığı Malatya'ya bağlı Pütürge ilçesinde evlerine giremeyen depremzedeler için yemek çadırları kurdu. Çadırlarda sabahları sıcak çorba verildi, öğlen ve akşamlarıysa bin kişilik yemek dağıtımına başladı.


Öte yandan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bölgede yaşanan deprem felaketi ardından diğer kurumlarla koordineli olarak yaraların sarılması için, insani ihtiyaçlar ve arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. - GAZİANTEP

Pütürge, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'daki depremde son durum: Ölü sayısı 38'e yükseldi, 1607 kişi hastaneye başvurdu
Depremde hayvanları telef olan vatandaşlara hayvan ve yem desteği verilecek Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Pazartesi günü maddi yardımlara başlıyoruz Son Dakika: Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 39'a yükseldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 23:49:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'ten Pütürge'ye yardım eli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]