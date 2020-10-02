GTO Başkanı Yıldırım'dan ihracat değerlendirmesi

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep'in eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,5 artışla, 762 milyon 186 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.

Yıldırım, yazılı açıklamasında, kentin eylül ayında 762 milyon 186 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.

Gaziantep'in bu rakamla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,5'lik bir artış yakaladığını aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu tarihi rekorla geleceğe umutla bakıyoruz. Gaziantep, eylül ayı itibarıyla 5 milyar 539 milyon dolarlık bir ihracat rakamına ulaştı. Pandemi sebebiyle yaşanan daralmada da makas tamamen kapandı. En fazla ihracat gerçekleştiren iller arasında da 5'incilik konumumuzu koruduk. Her zaman söylüyoruz Gaziantep Türkiye'nin 2 katı büyüyor. Eylül ayında Türkiye ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.8 artış gösterirken Gaziantep'in ihracatı yüzde 15,5 arttı. Gaziantep Türkiye'nin parlayan yıldızıdır. Bu tabloyla göğsümüzü kabartan, geleceğe umutla, sevinçle bakmamıza vesile olan tüm üyelerimizi, ihracatçılarımızı ve mesai arkadaşlarını canı gönülden tebrik ediyorum."

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki eylül ayında yaşanan enerji tüketimi artışının da gelecek adına umut verdiğini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz gün duyurulduğu üzere eylül ayında Organize Sanayi Bölgemizde 487 milyon 209 bin kilovat/saat elektrik tüketimi gerçekleşti. Bu rekor tüketim, rekor ihracatın da habercisiydi. Üyelerimiz, fabrikalarımız, ihracatçılarımız azimle çalışıp, üretiyor. Gazianteplinin hiçbir başarısı tesadüf değildir. Ardında alın teri, eşsiz emek ve vatan aşkıyla çalışma azmi vardır. Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesiyle, bitmek bilmeyen yatırım sevdasıyla her ne olursa olsun bizler, ülkemiz için değer üretmeye devam edeceğiz."