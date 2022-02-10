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Gaziantep'ten Suriye'deki kamplarda yaşayanlara 80 tır yardım gönderildi - Son Dakika

Gaziantep'ten Suriye'deki kamplarda yaşayanlara 80 tır yardım gönderildi

10.02.2022 17:11
Gaziantep'ten Suriye'deki kamplarda yaşayanlara 80 tır yardım gönderildi

Suriye'deki kamplarda yaşayan savaş mağdurları için toplanan 80 tır yardım, Gaziantep'ten bölgeye gönderildi.

Suriye'deki kamplarda yaşayan savaş mağdurları için toplanan 80 tır yardım, Gaziantep'ten bölgeye gönderildi.

Gaziantep Vali Yardımcısı Bülent Uygur, Orta Doğu Fuar Merkezi park alanında düzenlenen törende, 11 yıldır Suriye'deki iç savaşın sürdüğünü, çadır kamplarda insanların çektiği zorluklara şahitlik ettiğini anlattı.

Suriye'de çocuklar, kadınlar ve yaşlıların savaşı acımasız şekilde hissettiğini, Türkiye'nin Anadolu'da halen mazlumların sığınağı olmaya devam ettiğini dile getiren Uygur, "Gerek Türkiye'deki gerekse Suriye'nin kuzeyinde yer alan güvenli bölgelerdeki 2,5 milyon Suriyeli kardeşimize devlet ve millet olarak hizmetlerimiz, yardımlarımız devam ediyor. Şu ana kadar birçok yardımların uğurlanmasına şahitlik ettik ama en anlamlısı, değerlisi Filistinli derneğin yapmış olduğu yardımdır. Filistin her bir Müslümanın kalbinde bir yaradır. Ancak Filistinli kardeşlerimiz kendi yaralarını bir tarafa bırakarak, Suriyeli kardeşlerine yardımcı olmak adına çok önemli adım atmıştır." dedi.

Ataa İnsani Yardımlaşma Derneği Genel Müdürü Halit İsaoğlu, dayanışmanın güzel bir örneğinin bugün yaşandığını, Türkiye'nin Suriye'deki savaş mağdurlarına ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

İsaoğlu, "Filistinli kardeşlerimiz de bu insanlara yardım ulaştırıyor. İşte ümmet bilinci dediğimiz budur. Bu kış yardım konvoyunun 4.'sünü gönderiyor. Bu kış 80 tır ile birlikte 200 tır göndermiş olacağız. Bu yardımların tamamı Filistinli kardeşlerimiz kendi sofralarını kısarak, altınını satarak sağladı." dedi.

Filistin merkezli Merhametli Kalpler (Merciful Souls) Derneği Genel Müdürü Raid Bedir ise Türkiye'nin önemli bir görev üstlendiğine işaret ederek, yardımlara katkı veren Filistinlilere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 1280 ton kömür, 300 ton un, 3 bin çadır yalıtım malzemesi, 2 bin battaniye, 2 bin paket hijyen ve kışlık kıyafeti ve 1000 paket gıda yardımından oluşan 80 tır, Suriye'ye uğurlandı.

Gaziantep'ten Suriye'deki kamplarda yaşayanlara 80 tır yardım gönderildi
Gaziantep'ten Suriye'deki kamplarda yaşayanlara 80 tır yardım gönderildi
Gaziantep'ten Suriye'deki kamplarda yaşayanlara 80 tır yardım gönderildi
Gaziantep'ten Suriye'deki kamplarda yaşayanlara 80 tır yardım gönderildi

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Gaziantep, Türkiye, Suriye, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'ten Suriye'deki kamplarda yaşayanlara 80 tır yardım gönderildi - Son Dakika


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