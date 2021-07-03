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Gaziantep'ten tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı - Son Dakika

Gaziantep'ten tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı

03.07.2021 10:32
Gaziantep'ten tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı, System.String[]

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Haziran ayı bölge ihracatına ilişkin rakamları kamuoyuyla paylaştı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Haziran ayı bölge ihracatına ilişkin rakamları kamuoyuyla paylaştı. Geride bıraktığımız ayda bölgenin ihracatı, bir önceki yılın Haziran ayına göre yüzde 34 oranında artarak 1 milyar 13 milyon dolar olarak gerçekleşti. Güneydoğu'nun lokomotif şehri Gaziantep ise Haziran ayını yüzde 41'lik artış oranı ve 914 milyon 302 bin dolarlık ihracatla tamamlayarak tüm zamanların en yüksek aylık ihracat değerine ulaştı.

GAİB Haziran ayı Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Gaziantep'in ihracat rakamlarını açıkladı. Geçen yılın Haziran ayına göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi ihracatı yüzde 34 artarak 1 milyar 13 milyon dolar olarak gerçekleşirken, Gaziantep yüzde 41'lik artış ile 914 milyon 302 bin dolarlık ihracat yaptı. Gaziantep böylelikle tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını yapmış oldu. Dış ticarette yıl boyunca kırdıkları rekorlara bu ay yenilerini eklediklerini ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, "Haziran ayında Gaziantep tarihinin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirerek yeni bir rekora imza attı. Bölgemiz ise şimdiye kadarki en yüksek Haziran ayı ihracat rakamlarına ulaştı. Ayrıca geçtiğimiz ay toplam 173 ülkeye ihracat gerçekleştiren Bölgemiz, Haziran ayları itibarıyla en fazla ülkeye mal ihraç ettiği ayı geride bıraktı. Bölge olarak ihracat hacminde istikrarlı bir artış yakaladık. İhracat performansıyla bölge ve ülke ekonomisine katkı sunan tüm ihracatçılarımızı yürekten kutluyorum" dedi.

İhracatçı sayısında Haziran ayı rekoru

2021 yılının ilk 6 aylık ihracat rakamlarını da paylaşan Kileci, "2021 yılının ilk yarısında Bölgemiz, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38'lik artışla 5 milyar 470 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Aynı dönemde Gaziantep de 4 milyar 825 milyon dolarlık ihracatıyla bir önceki yıla göre rakamlarını yüzde 40 oranında arttırdı. Bölgemiz, Haziran ayı boyunca 2.474 firmasıyla ihracat gerçekleştirirken, Gaziantep'ten ihracat yapan firma sayısı ise 1.720 olarak hesaplandı. Bu rakamlarla hem Bölgemiz hem de Gaziantep, ihracatçı sayısı bakımından en yüksek Haziran ayını geride bıraktı. Gaziantep başta olmak üzere Bölgemizdeki ihracatçı sayısının artması büyük bir mutluluk" ifadelerini kullandı.

En çok ihracat yapılan ülkeler Irak, ABD ve Suriye oldu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatında en büyük paya sahip ülkeler arasında Ortadoğu ülkeleri yüzde 35,7 payla ilk sırada yer alırken, AB ülkeleri yüzde 19,4 payla ikinci ve Amerika ülkeleri ise yüzde 15,1 payla üçüncü sırada bulunuyor. 2021'in Ocak-Haziran ayları arasında toplam 192 ülkeye ihracat yapıldığını vurgulayan Kileci, "Irak, ABD, Suriye, İngiltere, İtalya, Almanya, İran, Mısır, Libya ve İsrail; Bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir" diye konuştu.

Kileci, Bölgeden en çok ihraç edilen ürün grupları arasında makine halıları, iplikler, kumaşlar, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, demir-çelik mamulleri, ağaç ve orman ürünleri ile dış giyimin yer aldığını sözlerine ekledi.

Gaziantep'ten yılın ilk yarısında 4 milyar 825 milyon dolarlık ihracat

Gaziantep, 2021 Ocak-Haziran dönemindeki 4 milyar 825 milyon dolarlık ihracatıyla Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştiren beşinci ili olmayı sürdürüyor. İhracatın ithalatı karşılama oranında Gaziantep'in yüzde 148'lik seviyesiyle kendisine rakip illerden ayrıldığını vurgulayan GAİB Koordinatör Başkanı Kileci, "Hedefimiz, Gaziantep'i en fazla ihracat gerçekleştiren iller sıralamasında daha yukarılara taşımak" diye konuştu.

Kileci, Gaziantep'ten en çok ihraç edilen ürünlerin Tekstil ve hammaddeleri, halı, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri olduğunu ifade etti. 2021 yılı Haziran ayında GAİB'in iştigal sahasına giren diğer illerin ihracat rakamlarını da kamuoyuyla paylaşan Fikret Kileci, Kahramanmaraş'ın 115 milyon dolar, Mardin'in 75,1 milyon dolar, Malatya'nın 27,1 milyon dolar, Diyarbakır'ın 18,2 milyon dolar, Şanlıurfa'nın 13 milyon dolar, Adıyaman'ın 10 milyon dolar ve Kilis'in 6,3 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdiğini duyurdu. - GAZİANTEP

Gaziantep'ten tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı
Gaziantep'ten tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı

Güneydoğu Anadolu, Gaziantep, İhracat, Haziran, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gaziantep'ten tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı - Son Dakika Ekonomi


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