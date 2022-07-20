Gaziantep'ten uçakla gelip araç çaldılar - Son Dakika
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Gaziantep'ten uçakla gelip araç çaldılar

20.07.2022 00:58
Gaziantep'ten uçakla gelip araç çaldılar

Gaziantep'ten uçakla İstanbul'a gelen iki hırsız, önce park halindeki lüks otomobilin kapısını, ardından da kaputunu açıp, tamir süsü verdikleri aracın plakasını değiştirerek çaldı.

Gaziantep'ten uçakla İstanbul'a gelen iki hırsız, önce park halindeki lüks otomobilin kapısını, ardından da kaputunu açıp, tamir süsü verdikleri aracın plakasını değiştirerek çaldı. Biri yaya olarak diğeri de çaldığı araçla kaçan hırsızlardan biri, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz aylarda saat 08.30 sıralarında Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gurbetçi bir aile, REEQ5 plakalı lüks araçlarını sokak içerisine park ederek evine gitti. Sokak içerisinde gezen iki hırsız, park halindeki aracı gözüne kestirdi, bir süre sonra da araca gelip gidenlerin olup olmadığını takip etti. Harekete geçen hırsızlar, lüks aracın kapısını zorlayarak açıp araca binip beklemeye başladı.

Kaputu açarak tamir süsü verip plakayı değiştirdiler

Çevredeki vatandaşların dikkatini çekmemek için hırsızlar, aracın kaputunu açarak tamir süsü verip, aracın plakasını değiştirdi. İşlerini tamamlayan hırsızlar, lüks aracı çalıştırıp olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Bir gün sonra aracını kontrol etmeye gelen şahıslar, aracın yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi.

Gaziantep'ten gelen hırsızlardan biri uçakla biri otomobille geri döndü

İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede hırsızların kamera kayıtlarına takılmamak için plakayı değiştirdiklerini tespit etti. Aracın izini sürmekte güçlük çeken polis ekipleri, yaya olarak uzaklaşan şahsın gittiği istikametteki görüntüleri geriye dönük tek tek inceledi. Hırsızlardan birinin ticari taksiye binerek havalimanına gittiğini belirledi.

Kağıthane Asayiş ekipleri dedektif gibi iz sürüp hırsızı yakaladı

İncelemelerini sürdüren ve kimlik bilgilerine ulaşan polis ekipleri, hırsızların Gaziantep'ten geldiklerini ve tekrar aynı yere gittiğini belirledi. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, adeta dedektif gibi iz sürerek plakası değiştirilen aracın Gaziantep'e götürüldüğünü belirledi. Gaziantep'teki polis ekipleriyle ortaklaşa çalışma yürüten Kağıthane polisi, şüphelilerden M.M.S.'yi (30) yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, ifadesi alınmak ve işlemleri tamamlanmak üzere emniyete götürüldü. Diğer şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

Hırsızlık anları kamerada

Kağıthane'de otomobilin çalındığı anlar, güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Görüntülerde, hırsızların otomobilin kapısını açtıkları ve sonrasında kaputu açıp tamir süsü vererek plakayı değiştirip aracı çaldıkları görülüyor. Görüntülerin devamında ise yaya olarak olay yerinden ayrılan şahsın havalimanındaki görüntüleri yer alıyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Asayiş Büro, Kağıthane, Gaziantep, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'ten uçakla gelip araç çaldılar - Son Dakika

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