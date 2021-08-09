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Gaziantep'ten yangından etkilenen vatandaşlara yardım - Son Dakika

Gaziantep'ten yangından etkilenen vatandaşlara yardım

09.08.2021 17:38
Gaziantep'ten yangından etkilenen vatandaşlara yardım, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye genelinde meydana gelen yangın olaylarında mağdur olan vatandaşlara ayni yardım yapılacağını duyurdu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye genelinde meydana gelen yangın olaylarında mağdur olan vatandaşlara ayni yardım yapılacağını duyurdu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ağustos ayı Meclis Toplantısı'nın 1'inci bileşimi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in başkanlığında toplandı. Meclis'in ana gündemi Türkiye'de meydana gelen üzücü yangın olayları oldu. Şahin, her türlü destek ve iş birliğine açık olduklarını ifade ederken, Türkiye genelinde ortaya çıkan yangın olaylarında mağdur olan vatandaşlara ayni yardımın yapılmasına ilişkin madde teklifi de karar olarak Meclis'ten oy birliğiyle geçti.

"Afetler için tedbir haritamızı belirlememiz gerekiyor"

Türkiye'de gerçekleşen yangın olaylarına ilişkin konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Büyük millet olmanın bilinciyle hareket ederek halkımızla birlikte herkes elinden geleni yapacaktır. Yangın söndürme ve soğutma çalışmaları kapsamında hali hazırda ülkece çok büyük gayretler gösteriliyor. Afet durumlarında özellikle küresel ısınma, iklim değişikliği gibi konularda öncesi, sırası ve sonrası şeklinde tedbir haritamızı belirlemeliyiz. Öncesinde yapılması gerekenlerle ilgili biz Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak Gaziantep Valisi Davut Gül'ün başkanlığında toplandığımızda yaptığımız çalışmaları önümüze koyduk. Burada yangın çıkmadan önce toplumsal duyarlılığı artırmamız kanısında hem fikir olduk. Depremde de olduğu gibi. Nasıl müdahale edileceği, kimin nasıl bir yol izleyeceği gibi başlıkları irdeledik. Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü'nden aldığımız veriler ışığında 180 orman köyümüze ilk müdahale konusunda malzeme desteği için harekete geçtik. Bunun yanı sıra yangına ilk müdahalede nasıl bir yol izlenmesi konusunda köy halkına ve muhtarlara eğitimler verme kararı aldık. Böylelikle herhangi bir yangın durumunda kırsal bölgelere itfaiye ekiplerinin intikal edeceği süre zarfına kadar tedbirlerin en güçlü düzeyde alınmasını hedefliyoruz. Ayrıca Osmaniye, Adana, Kilis gibi komşu illerimizde yangın esnasında ve sonrasında itfaiye ekiplerimizle desteğimizi sürdürmekteyiz" dedi.

"Büyükşehir olarak her türlü iş birliğine açığız"

Orman altı temizliği hususunda da kozalakların mutlaka temizlenmesi gerektiği konusunda yetkililerden tavsiye aldıklarını ifade eden Başkan Fatma Şahin, "650 kişilik bir ekiple il genelinde bulunan ormanlarda temizlik seferberliği başlattık. Şunu gördük ki çok fazla mercek görevi görecek cam şişeler ormanlarımızda mevcut. Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekiplerimizin de aralarında bulunduğu 700'e yakın bir ekiple hummalı bir temizlik çalışması başlattık. Bunu da kurumsallaştırarak farkındalığa dönüştürmemiz gerekiyor. Bunun için de çok ciddi bir şekilde il genelindeki kamu kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere koordineli bir çalışma prensibiyle hareket ederek içselleştirmemiz, duyarlılığı artırmamız lazım. Ormanlar bizim evimiz, ciğerimizdir. Büyükşehir Belediyesi olarak ormanlarımız için her türlü desteği vermeye hazırız. Yangın sonrasındaki ikinci aşamada bölgelerin rehabilite edilmesi gerekiyor. Bununla da alakalı olarak büyükşehir olarak her türlü iş birliğine açığız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep'ten yangından etkilenen vatandaşlara yardım
Gaziantep'ten yangından etkilenen vatandaşlara yardım
Gaziantep'ten yangından etkilenen vatandaşlara yardım
Gaziantep'ten yangından etkilenen vatandaşlara yardım

Fatma Şahin, Gaziantep, Türkiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gaziantep'ten yangından etkilenen vatandaşlara yardım - Son Dakika


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