Son Dakika Haberleri: GAZİANTEP THK, İSLAHİYE'DE 2 BİN 223 DERİ TOPLADI
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GAZİANTEP THK, İSLAHİYE'DE 2 BİN 223 DERİ TOPLADI

1 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde,Türk Hava Kurumu (THK), 2 bin 107 küçükbaş, 116 büyükbaş hayvan derisi topladı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde,Türk Hava Kurumu (THK), 2 bin 107 küçükbaş, 116 büyükbaş hayvan derisi topladı.THK İslahiye Şubesi bayramın birinci günü 22 personel ve 12 araçla 71 mahallede yaptığı çalışmada bin 500 koyun,607 keçi ve 116 büyükbaş hayvan derisi topladı. Belediye kurban kesim alanı olarak tahsis ettiği uzay çatılı pazar alanında toplanan deriler tuzlama işleminden geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 02:07 Kaynak: DHA
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