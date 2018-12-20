Gaziantep Ticaret Borsası
1 saat önce
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 30-36,47 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası
'nda kırmızı kabuklu Antep
fıstığının kilogramı 30-36,47 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|30,00
|36,47
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu 2. kalite))
|Kg
|25,00
|25,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|28,00
|28,00
| Kuzu eti (gövde)
|Kg
| 31,25
|36,40
|İrmik (paketli)
|Kg
|2,03
|2,43
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|1,90
|1,90
|Makarna (paketli)
|Kg
|2,03
|2,44
|Buğday
|Kg
|1,19
|1,30
|Arpa
|Kg
|0,98
|0,98
| Mısır
|Kg
|1,04
|1,04
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:43 Kaynak: AA
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