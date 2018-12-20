Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

1 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 30-36,47 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası, System.String[]
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 30-36,47 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg30,0036,47
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu 2. kalite))Kg25,0025,00
Dana eti (karkas)Kg28,0028,00
Kuzu eti (gövde) Kg 31,2536,40
İrmik (paketli)Kg2,03 2,43
Bulgur (köftelik) Kg1,901,90
Makarna (paketli)Kg2,032,44
Buğday Kg1,19 1,30
Arpa Kg0,980,98
Mısır Kg1,04

1,04

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:43 Kaynak: AA

Gaziantep, Gaziantep Ticaret Borsası, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gaziantepli Girişimci Ürettiği Streçleme Makinesi ile Halı ve İplik Sektöründe İtalyanların Tahtını Salladı Sokak Köpeğinin Yüzünü "Kimyasal Madde" ile Yakmışlar

İki Kişiyi Evlilik Vaadiye Dolandıran Kadını, Düğün Davetiyesi Ele Verdi Çalışanlar Dikkat! Tazminatınızı Kaybedebilirsiniz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2018 14:11:50. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]