Gaziantep Ticaret Borsası
8 dakika önce
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 89 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası
'nda kırmızı iç Antep
fıstığının kilogramı 89 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|30,00
|33,50
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu 2. kalite)
|Kg
|27,00
|27,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|48,00
|48,00
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|90,50
|91,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|89,00
|89,00
|Pirinç (baldo)
|Kg
|5,00
|5,05
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,50
|2,68
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|2,08
|2,08
|Barbunya
|Kg
|9,28
|9,39
|Buğday
|Kg
|1,05
|1,40
|Mercimek (yeşil)
|Kg
|4,70
|4,70
| Mısır (organik)
|Kg
|1,40
|1,50
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|1,90
|2,35
|Fasulye (dermason)
|Kg
|6,90
|7,18
|Domates (salçalık)
|Kg
|1,61
|1,61
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:29 Kaynak: AA
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