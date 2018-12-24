Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

8 dakika önce

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 89 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 89 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg30,0033,50
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu 2. kalite)Kg27,0027,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg48,0048,00
Antep fıstığı (meverdi)Kg90,5091,00
Antep fıstığı (kırmızı iç) Kg89,0089,00
Pirinç (baldo) Kg5,005,05
Nohut (naturel)Kg2,502,68
Kırmızı kabuklu mercimek Kg2,082,08
BarbunyaKg9,289,39
Buğday Kg1,051,40
Mercimek (yeşil)Kg4,704,70
Mısır (organik) Kg1,401,50
Bulgur (köftelik) Kg1,902,35
Fasulye (dermason)Kg6,907,18
Domates (salçalık)Kg1,611,61

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:29 Kaynak: AA

Ekonomi
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