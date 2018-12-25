Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

1 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 83,53 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 83,53 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg83,53

83,53

Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg31,0036,47
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu 2. kalite)Kg32,0032,00
Antep fıstığı (çıtlak-kavlak)Kg50,0050,00
Antep fıstığı (ekstra kavrulmuş) Kg62,0062,00
Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg2,402,40
Nohut (naturel) Kg2,973,50
Ayçiçek yağı (ham) Kg4,554,55
Ayçiçek yağı (rafine)Kg4,904,90
Nane (kuru)Kg12,5012,50
Dana eti (karkas)Kg28,0029,00
Pirinç (baldo) Kg6,096,09

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:38 Kaynak: AA

Gaziantep, Ekonomi
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