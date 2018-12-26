Gaziantep Ticaret Borsası
33 dakika önce
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 110,04 - 130,00 liradan satıldı.
Gaziantep
Ticaret Borsasında boz iç Antep
fıstığının kilogramı 110,04 - 130,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|110,04
|130,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|96,00
|97,50
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|88,00
|96,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|25,00
|27,00
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|31,00
|42,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|45,00
|58,00
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|45,00
|51,38
|Buğday (sert)
|Kg
|1,40
|1,40
|Buğday (yumuşak)
|Kg
|1,40
|1,40
|Buğday
|Kg
|1,05
|1,50
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,15
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:39 Kaynak: AA
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