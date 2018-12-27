Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

1 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 78 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası, System.String[]
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 78 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg78,0078,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg32,0036,47
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg45,80 45,80
Susam Kg9,009,00
Ayçiçek yağı (rafine)Kg4,804,80
Pirina yağı Kg10,5010,50
Margarin (yemeklik)Kg4,254,25
Soya yağı Kg4,534,53
Kırmızı biber (pul)Kg12,03 23,00
Kekik Kg13,0014,50
Kimyon Kg8,2510,00
Sumak (toz)Kg12,0012,00
Nane (kuru)Kg13,0013,00
Dana eti (karkas)Kg25,5029,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:54 Kaynak: AA

Gaziantep, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hal Uyuşmazlıklarında Parasal Üst Sınır Artırıldı Ticaret Bakanlığı, Yıl Sonuna Kadar Gümrüklerde Tüm İzinleri İptal Etti

Tarkan'dan 3 Milyonluk Reklam Anlaşması! Fransa'daki Gösteriler Nedeniyle 43 Bin Kişi İşsiz Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 17:02:07. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]