Gaziantep Ticaret Borsası
1 saat önce
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 78 liradan satıldı.
Gaziantep
Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep
fıstığı içinin kilogramı 78 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|78,00
|78,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|32,00
|36,47
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|45,80
|45,80
|Susam
|Kg
|9,00
|9,00
|Ayçiçek yağı (rafine)
|Kg
|4,80
|4,80
|Pirina yağı
|Kg
|10,50
|10,50
|Margarin (yemeklik)
|Kg
|4,25
|4,25
|Soya yağı
|Kg
|4,53
|4,53
|Kırmızı biber (pul)
|Kg
|12,03
|23,00
|Kekik
|Kg
|13,00
|14,50
|Kimyon
|Kg
|8,25
|10,00
|Sumak (toz)
|Kg
|12,00
|12,00
|Nane (kuru)
|Kg
|13,00
|13,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|25,50
|29,00
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:54 Kaynak: AA
Hal Uyuşmazlıklarında Parasal Üst Sınır Artırıldı
Ticaret Bakanlığı, Yıl Sonuna Kadar Gümrüklerde Tüm İzinleri İptal Etti
Tarkan'dan 3 Milyonluk Reklam Anlaşması!
Fransa'daki Gösteriler Nedeniyle 43 Bin Kişi İşsiz Kaldı