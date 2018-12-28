Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

2 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-128,31 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-128,31 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç) Kg100,00128,31
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg48,50 65,68
Antep fıstığı (yeşil iç ekstra)Kg161,00161,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg100,00108,35
Antep fıstığı (meverdi)Kg98,0098,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg80,0080,00
Siirt fıstığı (çıtlak kavlak)Kg55,0055,00
Siirt fıstığı (kavrulmuş)Kg60,73 62,00
Dana eti (karkas)Kg28,0028,40
Nohut (naturel)Kg2,402,40
Bulgur (pilavlık)Kg2,152,15
Bulgur (köftelik)Kg2,152,15

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:14 Kaynak: AA

Ekonomi
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