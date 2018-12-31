Gaziantep Ticaret Borsası
8 dakika önce
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 105-124 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 105-124 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|43,09
|43,09
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|49,00
|63,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|105,00
|124,00
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|96,00
|110,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|76,11
|98,00
|Karpuz çekirdeği (çiğ)
|Kg
|13,45
|13,45
|Ceviz içi
|Kg
|35,00
|53,00
|Ceviz kabuklu (kuru)
|Kg
|20,00
|22,70
|Nane (kuru)
|Kg
|12,00
|12,50
|Buğday
|Kg
|0,89
|1,41
|Arpa
|Kg
|1,10
|1,10
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,52
|2,52
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:46 Kaynak: AA
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