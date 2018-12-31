Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

8 dakika önce

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 105-124 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 105-124 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavlak) Kg43,0943,09
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg49,0063,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg105,00124,00
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg96,00110,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg76,1198,00
Karpuz çekirdeği (çiğ)Kg13,4513,45
Ceviz içiKg35,0053,00
Ceviz kabuklu (kuru)Kg20,0022,70
Nane (kuru)Kg12,0012,50
BuğdayKg0,891,41
ArpaKg1,101,10
Nohut (naturel)Kg2,522,52

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:46 Kaynak: AA

Ekonomi
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