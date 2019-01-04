Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

1 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 103 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 103 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg35,2535,50
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg45,0058,50
Antep fıstığı (boz iç)Kg103,00103,00
Antep fıstığı (meverdi)Kg90,0091,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg80,0085,00
Badem içi (tatlı)Kg52,3066,00
Mısır (organik)Kg1,401,40
Pirinç (baldo)Kg4,077,10
Buğday Kg1,101,35
Arpa Kg0,990,99
Nohut (naturel)Kg4,004,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:48 Kaynak: AA

Mısır, Gaziantep, Ekonomi
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