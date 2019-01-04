Gaziantep Ticaret Borsası
1 saat önce
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 103 liradan satıldı.
Gaziantep
Ticaret Borsasında boz iç Antep
fıstığının kilogramı 103 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|35,25
|35,50
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|45,00
|58,50
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|103,00
|103,00
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|90,00
|91,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|80,00
|85,00
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|52,30
|66,00
| Mısır (organik)
|Kg
|1,40
|1,40
|Pirinç (baldo)
|Kg
|4,07
|7,10
|Buğday
|Kg
|1,10
|1,35
|Arpa
|Kg
|0,99
|0,99
|Nohut (naturel)
|Kg
|4,00
|4,00
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:48 Kaynak: AA
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