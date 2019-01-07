Gaziantep Ticaret Borsası
5 dakika önce
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-132 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-132 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|35,00
|36,25
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|50,00
|58,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|100,00
|132,00
|Antep fıstığı (meverdi iç)
|Kg
|87,00
|105,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|75,00
|98,00
|Un buğdayı
|Kg
|1,48
|2,22
|Mısır
|Kg
|1,03
|1,03
|Arpa
|Kg
|0,98
|0,98
|Buğday
|Kg
|1,07
|1,30
|Buğday (kırık)
|Kg
|0,77
|0,79
|Buğday (sert)
|Kg
|1,48
|1,60
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:42 Kaynak: AA
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