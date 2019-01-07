Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

5 dakika önce

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-132 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası, System.String[]
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-132 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg35,0036,25
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg50,0058,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg100,00132,00
Antep fıstığı (meverdi iç)Kg87,00105,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg75,0098,00
Un buğdayıKg1,482,22
MısırKg1,031,03
ArpaKg0,980,98
Buğday Kg1,071,30
Buğday (kırık)Kg0,770,79
Buğday (sert)Kg1,481,60

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:42 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



E.yeni Malatyaspor'dan Boutaib'e Duygusal Veda İran, Parasındaki Sıfırları Atıyor

Köpeklerin Parçaladığı Liseli Gencin Kesin Ölüm Nedeni Belli Oldu Hamallık Yapan 19 Yaşındaki Genç, Elektrik Akımına Kapıldıktan Sonra Bulunmamış Matematik Teorisini Buldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 12:47:27. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]