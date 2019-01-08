Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

2 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 56,78-57 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 56,78-57 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg56,78 57,00
Antep fıstığı (sıra iç)Kg60,0060,00
Karpuz çekirdeği (kavrulmuş)Kg12,5012,50
Buğday (sert)Kg1,131,40
Arpa Kg1,101,17
Nohut (naturel)Kg2,202,60
Dana eti (karkas)Kg25,9828,00
Tosun eti Kg29,0029,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:13 Kaynak: AA

Gaziantep, Ekonomi
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