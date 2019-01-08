Gaziantep Ticaret Borsası
2 saat önce
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 56,78-57 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 56,78-57 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|56,78
|57,00
|Antep fıstığı (sıra iç)
|Kg
|60,00
|60,00
|Karpuz çekirdeği (kavrulmuş)
|Kg
|12,50
|12,50
|Buğday (sert)
|Kg
|1,13
|1,40
|Arpa
|Kg
|1,10
|1,17
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,20
|2,60
|Dana eti (karkas)
|Kg
|25,98
|28,00
|Tosun eti
|Kg
|29,00
|29,00
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:13 Kaynak: AA
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