Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

55 dakika önce

Gaziantep Ticaret Borsasında yeşil iç Antep fıstığının kilogramı 119 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında yeşil iç Antep fıstığının kilogramı 119 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (yeşil iç)Kg119,00119,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg86,0091,00
BuğdayKg1,231,40
ArpaKg0,901,10
Bulgur (köftelik)Kg2,032,03
Nişasta (buğday)Kg4,205,00
Sığır eti Kg17,5018,00
Kuzu derisi Kg23,0023,00
Çiğit (yağlık)Kg0,950,95

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:13 Kaynak: AA

Gaziantep, Ekonomi
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