Gaziantep Ticaret Borsası
55 dakika önce
Gaziantep Ticaret Borsasında yeşil iç Antep fıstığının kilogramı 119 liradan satıldı.
Gaziantep
Ticaret Borsasında yeşil iç Antep
fıstığının kilogramı 119 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (yeşil iç)
|Kg
|119,00
|119,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|86,00
|91,00
|Buğday
|Kg
|1,23
|1,40
|Arpa
|Kg
|0,90
|1,10
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|2,03
|2,03
|Nişasta (buğday)
|Kg
|4,20
|5,00
|Sığır eti
|Kg
|17,50
|18,00
| Kuzu derisi
|Kg
|23,00
|23,00
|Çiğit (yağlık)
|Kg
|0,95
|0,95
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:13 Kaynak: AA
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