Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

56 dakika önce

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 83,53-89,25 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 83,53-89,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg83,5389,25
Antep fıstığı (kabuklu ekstra)Kg41,25 41,50
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg32,0032,00
Antep fıstığı (sıra iç)Kg60,0060,00
Buğday (yumuşak)Kg1,401,40
Buğday (kırık)Kg0,921,02
BuğdayKg1,291,49
Pirinç (baldo)Kg4,08 5,90
Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg2,402,40
Nohut (8 mm)Kg3,25

3,25
Nohut (naturel)Kg 2,203,00
Nohut (kırık)Kg2,302,30
Dana eti (karkas)Kg27,4029,00
Dana eti (kemiksiz)Kg35,00

40,59
Kuyruk yağı Kg34,52

34,52

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:12 Kaynak: AA

Gaziantep, Ekonomi
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