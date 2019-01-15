Gaziantep Ticaret Borsası
1 saat önce
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 78-80,02 liradan satıldı.
Gaziantep
Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep
fıstığı içinin kilogramı 78-80,02 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|78,00
|80,02
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|45,25
|57,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş 2. kalite)
|Kg
|42,50
|42,50
|Antep fıstığı (kavrulmuş-elekaltı)
|Kg
|35,00
|35,00
|Pamuk tohumu küspesi
|Kg
|1,49
|1,49
|Un (buğday)
|Kg
|1,38
|1,38
|Razmol
|Kg
|1,33
|1,33
|Pirinç (dökme)
|Kg
|3,80
|3,80
| Mısır
|Kg
|1,17
|1,20
|Arpa
|Kg
|1,13
|1,13
|Buğday
|Kg
|1,37
|1,37
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:49 Kaynak: AA
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