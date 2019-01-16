Gaziantep Ticaret Borsası
1 saat önce
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 95,95 liradan satıldı.
Gaziantep
Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep
fıstığı içinin kilogramı 95,95 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|95,95
|95,95
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|50,50
|57,06
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|86,86
|86,86
| Siirt fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
| 68,68
| 68,68
|Kuru üzüm
|Kg
|12,50
|13,00
|Soya küspesi
|Kg
|3,70
|4,03
|Ayçiçek yağı (rafine)
|Kg
|5,09
|5,55
|Sumak toz
|Kg
|12,00
|12,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|27,50
|29,00
|Sığır eti
|Kg
|23,93
|23,93
|Kırmızı mercimek (kabuklu)
|Kg
|2,25
|2,25
|Yeşil mercimek
|Kg
|4,63
|4,71
|Nohut (9 mm)
|Kg
|5,26
|5,38
|Nohut (8 mm)
|Kg
|4,05
|5,47
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,50
|2,50
|Fasulye (dermason)
|Kg
|7,19
|7,19
|Barbunya
|Kg
|9,16
|9,58
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:49 Kaynak: AA
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