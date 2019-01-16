Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

1 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 95,95 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 95,95 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg95,95 95,95
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg50,50 57,06
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg86,86 86,86
Siirt fıstığı (kavrulmuş)Kg 68,68 68,68
Kuru üzüm Kg12,5013,00
Soya küspesi Kg3,70 4,03
Ayçiçek yağı (rafine)Kg5,09 5,55
Sumak toz Kg12,0012,00
Dana eti (karkas)Kg27,50 29,00
Sığır eti Kg23,93 23,93
Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg2,25 2,25

Yeşil mercimekKg4,63

4,71
Nohut (9 mm)Kg5,26

5,38

Nohut (8 mm)Kg4,05

5,47

Nohut (naturel)Kg2,502,50
Fasulye (dermason)Kg7,19

7,19

Barbunya Kg9,169,58

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:49 Kaynak: AA

Siirt, Gaziantep, Ekonomi
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