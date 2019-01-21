Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

1 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 115,58 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 115,58 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg 115,58 115,58
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 36,4736,47
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg46,81 46,81
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg90,0090,00
Siirt fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg38,0038,00
Siirt fıstığı (çıtlak kavlak)Kg52,0052,00
Ceviz içi (kırık)Kg25,0025,00
Ceviz (kabuklu/kuru)Kg11,0019,00
Badem içi (tatlı)Kg47,0050,50
Fındık (kabuklu)Kg10,0011,60
Fındık içi Kg25,0028,00
Fındık içi (kavrulmuş)Kg30,0038,30
Kuru üzüm (siyah)Kg11,0012,50
Buğday Kg1,26 1,55
Mısır Kg1,181,24

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:38 Kaynak: AA

Siirt, Gaziantep, Ekonomi
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