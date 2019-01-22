Gaziantep Ticaret Borsası
24 dakika önce
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 84,37-89,25 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 84,37-89,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|84,37
|89,25
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|36,47
|36,47
|Pamuk tohumu (küspesi)
|Kg
|1,48
|1,48
|Ayçiçek yağı (ham)
|Kg
|2,30
|4,46
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|14,00
|14,00
|Soya yağı (rafine)
|Kg
|4,21
|4,21
|Koyun (canlı)
|Kg
|17,93
|19,00
|Buğday (sert)
|Kg
|1,52
|1,55
|Buğday
|Kg
| 1,20
|1,51
|Arpa
|Kg
|1,10
|1,10
|Pirinç (baldo)
|Kg
|4,80
|4,80
|Kırmızı mercimek (kabuklu)
|Kg
|2,45
|2,55
|Mercimek iç (1+1)
|Kg
|2,90
|3,28
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,85
|2,85
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:58 Kaynak: AA
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